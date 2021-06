Técnicos apelam para uma paragem de 24 horas para urgentes serviços de desassoreamento no canal. Frequência de camiões e utilização do rio para várias actividades colocam em risco a qualidade da água que abastece quatro municípios de Benguela.

Um problema de assoreamento no canal do Perímetro Irrigado de Catumbela limita, há já algum tempo, a distribuição de água para consumo em quatro cidades de Benguela e nos campos daquela província. Luís Nunes, o governador provincial, esteve no local no início de Maio último, mas os efeitos da sua visita ao canal estão ainda por conhecer.

Numa reportagem efectuada ao local, o NJ apurou que o canal enfrenta um conjunto de problemas que reduzem significativamente a quantidade de águas extraída a partir do Rio Catumbela e condicionam a qualidade do líquido que segue, depois, para a distribuição em quatro cidades da província, nomeadamente Catumbela, Benguela, Lobito e Baía Farta.

Construído para acumular cinco metros cúbicos de água, sendo três metros para Águas e dois para Agricultura, o canal tem absorvido apenas três metros cúbicos de água e, de acordo com o seu director, a tendência é de, nos próximos momentos, este nível de água baixar ainda mais, caso não se realizem intervenções.

"Esta água é dividida por dois: Ministério da Agricultura e Águas. Isto, na altura, devia ter por aí cinco metros cúbicos, seriam três metros cúbicos para a Empresa da Água, porque a preocupação é mais água [para consumo das cidades], e dois para Agricultura. Isso abastece quatro cidades: Benguela, Catumbela, Baía Farta e Lobito. É insuficiente", afirmou o director do Perímetro Irrigado de Catumbela, Raimundo Mussili.

Não obstante aventar algumas razões que estarão na base do quadro, o responsável sugeriu que se realize um estudo aturado para apurar as reais razões da redução da água no canal.

