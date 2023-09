O governador Marcos Nhunga, apresentou ao Presidente da República, João Lourenço, como "segunda grande prioridade da sua governação entre 2022/2027, "a rede de distribuição de energia e abastecimento de água", durante a reunião da sua equipa de trabalho com a participação da maioria dos auxiliares do titular do poder executivo, na sede do Governo Provincial local.

O governante, que indicou os municípios de Cahombo, Cambundi-Catembo, Cunda-Dya-Base, Kiwaba Nzoji, Luquembo, Marimba, Massango, Mucari, Quela e Quirima desprovidos de energia eléctrica da rede pública, admitiu haver soluções para breve junto do Ministro da Energia e Águas, João Baptista Borges.

"Temos 10 municípios com esse problema, mas no alinhamento que temos também nos deu a garantia que em Outubro vamos iniciar com três sistemas, para no próximo ano irmos avançando com a resolução do problema da água à nível da província de Malanje", referiu.

O Presidente da República, João Lourenço, que visitou àquela circunscrição durante dois dias (quarta e quinta-feira) e atento à pressão dos habitantes e do governo sobre o défice energético, considerou que é "justo (a reclamação) que a província seja das primeiras a beneficiar deste bem essencial à vida e a economia do país, e da província".

Numa declaração à TV Zimbo, o chefe do executivo, à saída do encontro com os membros do governo provincial, garantiu ter orientado o ministro do sector da Energia e Águas a realizar mais investimentos na rede de transportação de energia, para que esta chegue aos restantes 10 municípios, actualmente alimentados por fontes térmicas.

"Não só consomem muito combustível, muito diesel, como também, portanto, contribui negativamente para o aumento da poluição atmosfera", justificou, reafirmando que os mesmos "devem passar nos próximos anos a beneficiar da energia produzida em Capanda e Laúca, tão logo, que as redes sejam estendidas para esses mesmos municípios".

Preocupações e eixos do governo de Marcos Nhunga

O governador Marcos Nhunga, num vídeo institucional, mostrou ao chefe do Executivo que as preocupações dos habitantes e as prioridades para o seu mandato nos quatro anos que restam, estão igualmente ligadas aos sectores das infra-estruturas, da educação e da saúde, apoio às comunidades mais vulneráveis e o reforço da base económica que abrange infra-estruturas turísticas.

Malanje que beneficia de um programa para asfaltagem de 400 quilómetros de estradas que partem da capital provincial (Malanje) em direcção às sedes municipais, a sua execução será realizada em duas fases, a primeira no ano 2024 e a segunda no ano 2025, justificou o governador, satisfeito com um outro projecto que visa a resselagem das sedes municipais.

Ainda no domínio da recuperação de estradas secundárias e terciárias, o governador referiu, que estão em curso negociações com o Ministério das Obras Públicas e Construção para a inclusão da via que liga o perímetro do projecto de construção do memorial dos reis do Ndongo e Matamba, na região de Mukulu-Ya-Ngola, [onde estão enterrados dos restos morais dos soberanos Ngola Kiluanje, Ginga Mbande e do Padre (...)], município de Marimba. "

O desassoreamento do rio Malanje, para a construção de uma marginal com diversas infra-estruturas para inúmeros serviços sociais e económicos, considerado por Marcos Nhunga como umas das acções de com maior realce no programa de infra-estruturas do Governo Provincial, a execução física varia entre 75 ou 78%.

O governante, que se mostrou preocupado com o parqueamento desordenado de viaturas de grande porte ao longo da estrada nacional 230, que provocam constrangimentos ao tráfego rodoviário naquele itinerário, admitiu ser necessário a criação de uma alternativa urgente para prevenir incidentes.

"Porque proibimos os caminhões de estacionarem na rua Comandante Dangereux. (...), uma circular iria, no nosso ponto de vista, ajudar a atenuar não só esta como outras situações", defendeu.

Nhunga informou o presidente que está preocupado, no âmbito do PIIM, com o retorno das acções de terraplanagem das sedes municipais em direcção às comunas para proporcionar o desenvolvimento local, mas sem descorar os serviços da energia eléctrica e a água, principalmente nos municípios de Calandula, Cangandala Cunda-Dya-Base, Kiwaba-Nzoji, Marimba e Massango.

Universidade Rainha Nginga Ya Mbande

O presidente da República, João Lourenço, garantiu, quinta-feira, 7, em Malanje, que a Universidade Rainha Nginga Mbande (URNM), que funciona em instalações pouco condignas vai beneficiar de um novo edifício.

O chefe de Estado garantiu que serão construídas no país, cinco novas infra-estruturas para o ensino superior, "que entre as cinco províncias beneficiárias uma delas é, precisamente, a província de Malanje".

No termo da reunião, João Lourenço, reconheceu que as condições em que funcionam a Universidade Rainha Nginga Mbande, "não são as ideais para uma instituição do ensino superior".

O presidente anunciou melhores dias para o ensino superior em Malanje, em particular para a Universidade pública "que vai poder trabalhar em melhores condições para formar os nossos jovens".