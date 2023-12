Os novos partidários do federalismo, cujas origens foram omitidas, juntaram-se a outros milhares [...] recrutados antes e depois das eleições gerais de 2022, em que o partido naquela província conquistou a terceira posição ao alcançar 2.820 votos, correspondente a 1, 44 por cento dos 195.221 votos válidos de um total de 204.074 escrutinados.

O PRS, com adeptos nos 14 municípios de Malanje, enfrenta dificuldades para implantar infra-estrutura física em Cunda-Dya-Baze, por inacessibilidade por estrada, disse Balduíno Daniel, justificando possuir instalações próprias nos municípios de Cacuso, Calandula e Mucari.

Em consequência das chuvas que caem na região do País, o partido liderado por Benedito Daniel perdeu as sedes municipais no Quela, Quirima, Luquembo e Marimba.

Na capital provincial (Malanje), o Partido de Renovação Social está fixado numa residência arrendada [bairro Catepa, zona da Encosta], desde que o Governo Provincial desalojou os habitantes do conhecido prédio do Comércio e Banco de Comércio e Indústria (BCI) para o bairro da Juventude e nos 200 fogos do município de Cangandala [26 quilómetros da cidade], alegadamente por razões técnicas.

"O PRS não é um partido regionalista", defendeu, esclarecendo que eram falácias difundidas no passado por militantes de outros partidos, situação ultrapassada.

Balduíno Daniel mostrou-se inconformado com o distanciamento do governador provincial de Malanje, Marcos Alexandre Nhunga, "ao silenciar" os pedidos de audiências desde que foi empossado, privilegiando o partido MPLA de que é o primeiro secretário e a UNITA, sua congénere na casa das leis [Parlamento Angolano].

Por falta de recursos financeiros está parcialmente suspensa a obra de construção da futura sede de carácter definitivo do PRS, no bairro Vanvala, arredores daquela cidade, aguardando por alguma solução no próximo ano (2024), referiu.

Na hora do balanço, o mais jovem político na arena provincial solidarizou-se com as vítimas das enxurradas que provocaram 12 mortes, milhares de desalojados e casas destruídas, assim como a perda de haveres na maioria dos municípios da circunscrição.

"Estamos preocupados com essa situação que vem sempre acontecendo. É necessário que o Governo Provincial trace um plano para acudir essas situações", referenciou.

Crise social e económica é grave

"A situação social e económica das populações de Malanje é lamentável, com a subida vertiginosa dos preços de todos os produtos, deixámos de sentir o verdadeiros impacto do valor do Kwanza", deplorou o secretário provincial do PRS, acrescentando que no passado o País tinha pés para andar.

"No interior há pessoas que não têm o que comer", admitiu, justificando com as constatações feitas juntos dos habitantes de aldeias, sectores e comunas de municípios de Malanje, como os Bângalas [Quela], Gazeta [Malanje], Suqueco [Cacuso], Calandula e Marimba.

Malanje é uma província velha

A estrutura arquitectónica da província de Malanje é velha, disse Balduíno Daniel, que pensa num governo do PRS para "reestruturação da imagem, daríamos vida e solucionaríamos a questão das ruas terciárias e reorganizar o Hospital Regional".

"O sector da educação necessita de maior intervenção das autoridades locais, começando pela dignificação do homem", afirmou, dividindo prioridades para a área da justiça que não possui infra-estruturas próprias para o seu funcionamento.