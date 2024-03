Três militantes do Partido de Renovação Social (PRS) em Malanje estão fora da corrida ao cargo de secretário provincial da organização política, na conferência provincial a acontecer sexta-feira, 15, em que agora apenas o actual secretário, Balduíno Daniel, concorre para a sua sucessão.

A comissão provincial preparatória do V congresso ordinário do PRS na circunscrição chumbou as candidaturas de João Massambo Rodrigues, Lourenço Sagaia Gomes e Maria Arminda da Conceição Paulino Nhanga, por falta de requisitos exigidos pela directiva nº 05/2023, a que o NJ não teve acesso.

O coordenador da comissão, António Valente Saizamba, disse que a nível da província de Malanje foram realizadas 12 assembleias municipais que reconduziram os secretários municipais e elegeram 87 delegados à conferência provincial.

O Partido de Renovação Social realiza o V congresso ordinário de renovação de mandato entre os dias 2 a 4 de Abril deste ano na capital angolana, Luanda.