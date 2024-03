Após ter estado, em 2023, no Paraíso, considerado um dos temidos bairros de Cacuaco pelos altos níveis de criminalidade, Viana foi o próximo ponto de visita, por ser a circunscrição de Luanda com elevada densidade populacional.

Manuel Homem deixou, mais uma vez, o Palácio da Mutamba e instalou-se por dois dias no município do Kilamba Kiaxi.

Com atenção voltada para as preocupações sociais dos pelo menos um milhão e 230 mil habitantes, o governador e seu "staff" receberam em audiência o Soba Grande do município, empresários e representantes dos partidos políticos com assento parlamentar, com quem abordaram dificuldades do Kilamba Kiaxi.

