O ministro da Administração do Território (MAT), Marcy Lopes, pediu esta segunda-feira,18, aos angolanos residentes em Portugal para não mostrarem "o lado mau" do País sob pena de afugentar os investidores estrangeiros. Para o ministro, não se deve mostrar ao mundo que Angola vive problemas de desemprego.

"Nós não podemos mostrar o lado mau ou mostrar ao mundo que o nosso País tem problemas ou que há desemprego. Temos é que mostrar apenas o lado bom porque precisamos de investidores. Precisamos é de divulgar o País com aquilo que é bom. O que é mau guardamos para nós", disse Marcy Lopes, durante o encontro com os angolanas residentes em Lisboa, onde esclareceu questões ligadas ao registo eleitoral no exterior.

Segundo o ministro, os angolanos "devem todos adoptar uma postura de divulgar o Pais para que os empresários estrangeiros invistam".

"Se falarmos do desemprego, logo afugentamos os investidores do País. Necessitamos é de investimentos, porque quem dá emprego são os investidores privados e nunca o Estado", afirmou o ministro. E acrescentou: "Temos de vender uma boa imagem e não podemos mostrar o lado mau das coisas em Angola".

Marcy Lopes salientou durante o encontro em Lisboa que os angolanos insatisfeitos devem é reclamar junto das instituições por escrito e nunca verbalmente.

Conforme o ministro, os cidadãos não devem fazê-lo em voz alta, mas sim expor as suas indignações num livro de reclamações.

"Críticas mal feitas não resolvem os problemas, criticas feitas fora do tom em nada resolvem, devemos é fazer as críticas em tom certo", afirmou o ministro.

Durante o encontro, que decorreu no Consulado de Angola em Lisboa, os participantes reclamaram junto do ministro da Administração do Território sobre o mau serviço prestado pela representação diplomática angolana em Portugal.