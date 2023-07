José de Lima Massano, mestre em Contabilidade e Finanças pela City University, de Londres, está sob olhar "atento" de políticos e especialistas de diferentes áreas, desde que ascendeu ao cargo de ministro de Estado para Coordenação Económica, uma nomeação carregada de esperança para corrigir o que de errado estava a ser realizado e assim frear a tensão causada pela perda do poder de compra das famílias.

E é pensando na melhor forma de contrariar as dificuldades sociais, geradas em grande medida pelo aumento do preço da gasolina, que precipitou o aumento dos preços de vários produtos e serviços, que diferentes observadores e tecnocratas apelam ao novo ministro de Estado para Coordenação Económica a ter coragem e impelir o Chefe de Estado a parar com os contratos de adjudicação directa, travar o despesismo dos cofres do Estado, que passa, entre outras coisas, pelo alargamento da gama de viaturas das instituições, incluindo a Presidência da República, bem como as extensas delegações que vão em missão relâmpago no exterior.

A par disso, ao Novo Jornal, os especialistas encorajam o ministro a investir para aumentar a produção nacional, ao passo que, gradualmente, vão reduzindo as importações sobretudo ligadas à produtos da cesta básica.

Os apelos dos referidos técnicos surgem em reacção às declarações de José de Lima Massano, proferidas no fim da semana passada, durante a visita que realizou às unidades do Pólo Industrial de Viana e à Zona Económica Especial, sublinhando haver uma necessidade "gritante" de o País apostar na produção nacional, visando reduzir a dependência externa.

"Não podemos continuar a importar todos os meses cerca de 23 milhões de dólares em coxa de frango, cerca de 20 milhões de dólares em óleo alimentar, óleo de palma, mais de 20 milhões de dólares/mês de arroz, mais de 20 milhões de dólares/mês a importar açúcar. Não é sustentável", reclamou o novo ministro de Estado para Coordenação Económica.

Entretanto, como não podia deixar de ser, as referidas declarações agitaram os agentes económicos, bem como políticos e consultores, tendo em conta a qualidade do portador da mensagem.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/