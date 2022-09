O ministro das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, Mário Augusto Silva de Oliveira, desafiou, esta quarta-feira, em Luanda, as Edições Novembro a criarem uma página de formação e educação do uso responsável das redes sociais.

Na óptica do ministro, a criação dessa página teria como foco o combate às fake news, na perspectiva de elucidar sobre os prejuízos que podem causar na vida do cidadão, das empresas e do país.

O ministro orientou, igualmente, o Conselho de Administração (CA) a montar pequenas bancas nos condomínios da cidade de Luanda, para a venda de jornais, assim como a fazer parcerias com pequenos agentes e ir ao encontro dos clientes.

No final da visita de constatação as Edições de Novembro, o governante disse que outro desafio é apostar na formação de quadros, uso das TICs e na divulgação de informação nacional.

"As Edições Novembro e os seus títulos devem, igualmente, se constituir, não só numa fonte de informação, mais como também numa fonte de formação", frisou.

O governante reiterou a aposta na formação de quadros para melhorar o desempenho dos órgãos de Comunicação Social.

Mário de Oliveira, que esteve acompanhado pelo secretário de Estado da Comunicação Social, Nuno Caldas, avançou que a formação de quadros vai abranger todos os especialistas e técnicos de comunicação social.

O ministro disse que pretende criar uma simbiose entre a nova e a antiga geração, com intuito de transmitirem aos mais novos a sua experiência e conhecimentos.

Referiu-se ainda a necessidade de se rentabilizar as empresas, apostando na parte comercial, com a criação de soluções que sejam uma mais-valia do ponto de vista económico e financeiro.

"O sector iniciou um conjunto de reformas tecnológicas e organizacionais nos diferentes órgãos de comunicação social. Vamos igualmente trabalhar no sentido de acompanhar a melhoria das instalações para permitir com que nossos colaboradores estejam melhor instalados e possam desempenhar melhor o seu papel", explicou.

Segundo o ministro, o processo tecnológico é importante no ecossistema da comunicação social, porque por menor que seja o trabalho jornalístico, a todo um trabalho por detrás para que a informação chegue ao público, com a melhor qualidade possível.

Os desafios, segundo o ministro, passam pela utilização das tecnologias de informação, melhoria da organização, do ranking sobre liberdade de imprensa, pluralidade de informação, entre outros.

Por sua vez, o PCA das Edições Novembro, Drumund Jaime, explicou que as obras de remodelação das instalações do Jornal de Angola estão a 90 por cento e serão concluídas em Novembro deste ano.

Drumund Jaime disse que vão apostar na formação de quadros, aumento da produção e circulação do jornal pelo país, uso das TICs.

Fundada a 26 de Junho de 1976, as Edições Novembro têm como Presidente do Conselho de Administração, Drumond Alcides Jaime Mafuta.