O relatório de angariação de fundos conseguidos pela UNITA durante a campanha eleitoral de 2022 ainda não foi divulgado após dez meses sobre as eleições. A reclamação é dos próprios militantes e membros do partido, que estão a fazer pressão interna para que tal seja feito.

Em declarações ao Novo Jornal, militantes da UNITA dizem querer saber o valor exacto angariado para que seja divulgado em nome de transparência.

No dia 06 de Outubro do ano passado, o director da campanha eleitoral da UNITA, Paulo Lukamba Gato, prometeu que no prazo de uma semana seria divulgado o montante angariado para ajudar no âmbito da realização das eleições gerais de 2022.

"O pedido de ajuda foi feito a angolanos, às organizações da sociedade civil, aos angolanos na diáspora, que queriam ver a alternância do poder durante as eleições de 2022. Era bom, em nome de transparência, que a UNITA viesse a público divulgar o montante angariado", disse ao Novo Jornal uma fonte da direcção do partido.

A preocupação dos militantes e membros surge na sequência de críticas feitas por opositores da UNITA e a sociedade, alegando que, sendo o principal partido da oposição um defensor da transparência, já deveria ter divulgado o relatório.

Refira-se que o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, lançou uma campanha de angariação de fundos, em conjunto com o presidente do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, e o coordenador do projecto político PRA-JA Servir Angola, Abel Chivukuvuku, que integram uma plataforma para a alternância política.

Na altura, o líder da UNITA considerou que era insuficiente a verba atribuída por lei pelo Governo aos partidos políticos concorrentes para a realização da campanha eleitoral.

O MPLA venceu as eleições gerais de 24 de Agosto, em Angola com 51,17% dos votos contra 43,95% da UNITA.

A UNITA obteve 2.756.786 votos e conquistou 90 lugares no Parlamento. O terceiro partido mais votado foi o PRS com 71.351 votos que, lhe dá direito a dois deputados.

A FNLA e o PHA são os outros dois partidos que também conseguiram eleger dois deputados cada. A CASA-CE, APN e P-JANGO não elegeram qualquer deputado.