Parlamentares queixam-se de haver atrasos regulares no pagamento dos seus salários, apontando a perda da autonomia financeira como razão do problema, por isso ponderam levar a cabo uma "batalha sem precedentes" para resgatar tal independência. Reagindo ao NJ, quadros do Ministério das Finanças esclarecem que só pode ter autonomia financeira um órgão que seja gerador de receitas próprias e que atrasos são transversais a todos os integrantes do SIGFE.

O Ministério das Finanças (MINFIN), instituição encabeçada por Vera Daves de Sousa, em exclusivo ao Novo Jornal, escudou-se da Lei-Quadro do Orçamento Geral do Estado (OGE), aprovada pela Lei n.º 15/10, de 14 de Julho, para contrariar o pedido de autonomia financeira recentemente defendido por alguns grupos parlamentares. Para o organismo, só podem ter autonomia financeira as instituições geradoras de receitas próprias.

Foi, aliás, através de dois técnicos da administração pública, nomeadamente Marlon Lima, director nacional do Tesouro, e Edilásio Caleia, director nacional do Orçamento, que o MINFIN reagiu ao alarme accionado pelo Grupo Parlamentar da UNITA (GPU), precisamente que solicitava aos congéneres do MPLA, PRS/FNLA e a representação parlamentar do Partido Humanista de Angola (PHA) para desencadearem uma "batalha sem precedentes", tendo em vista o resgate da autonomia financeira da Assembleia Nacional e, supostamente, acabar com constrangimentos como, por exemplo, atrasos no pagamento dos seus salários.

«Não é possível resgatar algo que nunca se teve»

Ao Novo Jornal, o ex-ministro da Economia e Planeamento, Manuel Neto Costa, comentou, a propósito, sobre o pedido de autonomia financeira da Assembleia Nacional, avançado pelo Grupo Parlamentar da UNITA (GPU) e "subscrito" pelos congéneres do PRS e FNLA, afirmando que aquele órgão e outros têm autonomia administrativa e um orçamento próprio, mas que dependem de receitas do Estado.

