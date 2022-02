O Ministério das Finanças (MINFIN) liquidou as dívidas relacionadas aos subsídios com os grupos parlamentares e representações políticas à Assembleia Nacional, ao pagar, no mês de Janeiro, duas prestações que cobriram as dívidas que se arrastavam desde o ano de 2020. UNITA e CASA-CE confirmam que os valores por que se queixavam já estão em suas contas.

Mihaela Webba, deputada à Assembleia Nacional pelo grupo parlamentar da UNITA, e Alexandre Sebastião André, presidente do grupo parlamentar da CASA-CE, ao Novo Jornal, confirmaram que o Ministério das Finanças, entidade responsável pelo pagamento dos subsídios destinados para a manutenção e funcionamento dos grupos parlamentares, já realizou a transacção financeira a favor dos grupos que compõem a Assembleia Nacional, uma operação que põe, assim, fim a todos os atrasados.

Por exemplo, o grupo parlamentar da UNITA, por conta dos resultados eleitorais, reflectidos no número de deputados com assentos no parlamento, recebe mensalmente um valor igual a 12,7 milhões de kwanzas.

Até Agosto de 2021, o referido grupo do maior partido na oposição queixava-se de estar há 15 meses sem receber as subvenções. Transformados em kwanzas, esse tempo representava 190,5 milhões de kwanzas.

Ao Novo Jornal, Mihaela Webba fez saber que ainda no ano passado, entre Setembro e Outubro, o Ministério das Finanças havia efectuado um pagamento de 100 milhões de kwanzas, divididos em duas parcelas, 50 milhões para cada uma delas.

