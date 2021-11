A ministra da Saúde disse hoje no Parlamento que o País conseguiu ganhar a confiança do Fundo Global para o combate à Tuberculose, HIV/Sida e Malária (FB) ao sair de uma subvenção de 54 milhões de dólares para 81 milhões.

Sílvia Lutukuta falava aos deputados durante uma audição parlamentar no âmbito do Orçamento Geral do Estado (OGE) que vai começar a ser discutido na especialidade nos próximos dias, aproveitando para destacar esta "confiança" do FB, criado por organismos e personalidades internacionais de prestígio, como Bill Gates ou Kofi Annan como evidência do sucesso da governação.

A governante acrescentou que a actual subvenção subiu consideravelmente e com o apoio da Covid-19, registou-se um incremento de 123 milhões de dólares deste fundo.

"Tudo fizemos para ganhar a confiança. Essas subvenções vão apenas apoiar duas províncias. A do Kwanza Sul e Benguela", acrescentou a ministra, sublinhando que o seu pelouro está preocupado com as doenças comunitárias nessa fase difícil da pandemia da Covid-19, havendo a necessidade de se consciencializar a sociedade sobre questões sanitárias.

"O País vive momentos difíceis relacionados com o aumento de casos e morte provocados pela malária, tuberculose, VIH/SIDA e Covid-19 e que a saúde comunitária busca a resolução dos problemas que influenciam a vida das pessoas num contexto geográfico, social e familiar", apontou.

Referiu ainda que o sector fez uma grande aquisição de anti-retrovirais havendo reservas suficientes para as necessidades do País.

"Fizemos um investimento de 4 mil milhões de Kwanzas só em medicamentos este ano para o combate de várias doenças", referiu, salientando que o orçamento para o sector da saúde para o próximo ano é de 922 mil milhões de Kwanzas.

"Um terço deste valor fica a nível central e o resto é descentralizados nas províncias", afirmou a ministra informando que, no âmbito do Programa de Intervenção nos Municípios (PIIM), o sector da saúde conta com 300 projectos.

Destacou que de 2017 a 2018, o sector fez na história do País os maiores concursos públicos ao atingir mais de 26 mil profissionais recrutados pela primeira vez.

Por outro lado, o seu homologo do Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado (MATRE), Marcy Lopes, anunciou que as condições estão criadas para o arranque do registo eleitoral oficioso no estrangeiro que vai ter lugar de Janeiro a Março de 2022.

Marcy Lopes esclareceu que o registo eleitoral oficioso é da competência do Executivo e é uma demonstração da transparência do processo e da necessidade de participação de todos para o seu êxito.

"No estrangeiro foram montados 12 postos fixos para emissão do Bilhete de Identidade", anunciou o ministro frisando que as equipas já estão a trabalhar para a criação de todas as condições organizativas e de funcionamento do processo do registo eleitoral oficioso.

Para o caso de cidadãos residentes no exterior e cujo bilhete esteja caducado, Marcy Lopes diz que basta os dados na base de dados e estes poderão fazer a actualização do seu registo eleitoral sem sobressaltos.

Refira-se que a Assembleia Nacional já aprovou na generalidade a Proposta de Lei do Orçamento Geral do Estado para o Exercício Económico de 2022, que comporta receitas e despesas avaliadas em 18,7 biliões de Kwanzas.

O principal instrumento da política económica e financeira do Estado, que nos próximos dias vai continuar a ser objecto de discussão na especialidade, recebeu 126 votos a favor, 36 contra (UNITA) e seis abstenções.