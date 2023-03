O ministro dos Transportes, Ricardo Viegas de Abreu, disse na 8.ª edição do Café CIPRA (Centro de Imprensa do Presidência da República de Angola), que o Executivo pretende manter em funcionamento a TAAG - Linhas Aéreas de Angola, por ser uma empresa fundamental na estratégia de desenvolvimento económico do País e da conectividade de Angola para o mundo. "É nossa intenção que companhia de bandeira prevaleça", garante o ministro.

Nesta conversa Viegas de Abreu lembrou que a TAAG é a empresa do sector público dos transportes que mais funcionários tem e foi das poucas companhias de aviação em todo o mundo que não despediu funcionários durante o período da pandemia da Covid-19, pagando sempre os salários.

Sublinhou ainda que o Estado assumiu os prejuízos da companhia durante os dois anos da Covid-19, que ficou avaliado em mais de 600 milhões de dólares.

Ricardo Viegas de Abreu, salientou durante a 8.ª edição do Café CIPRA, que o sector dos transportes foi o mais afectado em função das restrições impostas pelas autoridades devido à pandemia que assolou o mundo.

"Todos os sistemas da aviação civil sofreram porque os aeroportos estavam fechados e isso teve um custo muito forte", disse o ministro.

De acordo com Ricardo Viegas de Abreu, após este período da Covid-19, não foi fácil para a TAAG fazer a manutenção dos aviões e mantê-los a funcionar.

"Agora, de acordo com a informação que recebi da TAAG, neste momento os aviões têm a manutenção feita e as novas aeronaves vão nos próximos dias começar a voar", garantiu o titular dos transportes em Angola, assegurando que a companhia terá este ano menor prejuízo em função dos dados animadores que possuem.

Novo aeroporto internacional de Luanda vai ter certificação provisória em Agosto próximo

O novo aeroporto internacional de Luanda, Dr. António Agostinho Neto, terá certificação provisória a partir do próximo mês de Agosto e em Setembro deve ser publicada a informação aeronáutica internacional, visando o início da sua operacionalização a 10 de Novembro.

A informação foi avançada pelo coordenador do Gabinete de Operacionalização do novo aeroporto, José Paulo Nóbrega, durante a 8.ª edição do Café CIPRA, dando conta que a certificação provisória será emitida pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) angolana.

"Em Agosto vamos ter a certificação provisória por parte da ANAC, mas a certificação provisória é emitida a nível nacional e nós temos de publicar a nível internacional no dia 07 de Setembro a informação aeronáutica, que é informação de carácter duradouro indispensável à navegação aérea", disse o responsável.

José Paulo Nóbrega referiu que o processo de certificação do novo aeroporto ocorre em cinco fases.

"Estamos na primeira fase (de certificação), que são as primeiras visitas técnicas da ANAC, de verificação se o que fazemos corresponde ao projecto", esclareceu.

O responsável admitiu que o processo está em curso e que há uma equipa alargada a trabalhar no processo de certificação e não antevê dificuldades que impeçam a sua certificação.

Segundo José Paulo Nóbrega, o novo aeroporto internacional de Luanda, denominado Dr. António Agostinho Neto, situado no município do Icolo e Bengo, a 42 quilómetros do sul de Luanda, será uma infra-estrutura que "deve orgulhar" os angolanos.