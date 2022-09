Os moradores do edifício da Filda e os das proximidades da linha férrea, município do Cazenga, em Luanda, estão agastados devido ao ruído permanente proveniente de uma "maratona" festiva montada há quase um mês naquela localidade pelo MPLA, vencedor das eleições realizadas no dia 24 de Agosto.

Ao Novo Jornal, os moradores denunciam que o som da música altíssima vindo da "maratona", no período nocturno, não os deixa em paz há vários dias e dormir é algo que não fazem dias a fio.

Segundo os visados, o grande problema tem sido as noites, uma vez que no período matinal o som fica desligado.

"Somos ignorados pelas autoridades competentes. Não estamos contra a realização da "maratona" ou feira do MPLA. Estamos sim, agastados com o barulho que têm feito à noite", disse um morador do edifício número 1 da FILDA, visivelmente agastado com a situação.

Outro morador, contou que pessoalmente ligou ao administrador municipal do Cazenga, Tomás Bica, mas este respondeu que o momento é de festa da vitória do MPLA nas eleições e que nada pode fazer de momento.

"Estamos a ser ignorados pelas autoridades locais e não só. Pessoalmente liguei ao senhor administrador e o mesmo ignorou-me", contou o morador.

José Armando, nome fictício, que tem a sua residência muito próximo à "maratona", contou ao Novo Jornal que tem a mãe doente há já vários anos e que nos últimos dias a saúde da mesma agravou-se devido às noites mal dormidas.

"Eles são quem manda no País, já fui reclamar com a organização e um dos jovens mandou-me irqueixar aonde eu quiser. Como sei que mesmo que me vá queixar nada vão fazer, tive que tirar a minha mãe de casa e levei-a em casa da minha irmã", lamentou o cidadão visivelmente revoltado.

"Infelizmente não se consegue pregar olho, o som da música é altíssimo e irritante, a polícia finge que nada sabe porque se trata do todo-poderoso MPLA. Não nos querem ouvir infelizmente", lamentou uma jovem moradora.

Sobre este assunto o Novo Jornal tentou ouvir a administração municipal do Cazenga, assim como a direcção municipal do partido MPLA, mas sem sucesso.