A informação da morte do ex-ministro consta de um comunicado do Ministério das Finanças. Severim de Morais licenciado em economia pela Universidade do Oriente em Santiago de Cuba e ocupou os cargos de vice-ministro das Finanças entre 1996 e 1997, vice-ministro do Planeamento de 1997 a 2002, vice-ministro das Finanças entre 2002 a 2008, e ministro das Finanças de 2008 a 2010.

Foi ainda membro do Secretariado do Programa de Saneamento Económico e Financeiro (SEF), vice-ministro do Trabalho para a área Económica (1990-1992), vice-ministro da Administração Pública, Emprego e Segurança Social (1992-2994), e vice-Ministro do Planeamento e Coordenação Económica (1994-1997).

Enquanto ministro das Finanças do Governo de José Eduardo dos Santos, Severim de Morais negociou com o Fundo Monetário Internacional (FMI) o primeiro programa de assistência e recuperação económica ao País, o Stand-by Arrangment, para fazer face aos choques da queda do preço do petróleo e à "crise do subprime" instalada no sistema financeiro internacional.

No plano pessoal, Severim de Morais foi gestor empresarial e bancário, para além do seu

abnegado empenho no ensino e formação de quadros angolanos enquanto docente universitário na Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto, desde 1983. Foi ainda professor convidado da Universidade Lusíada de Angola e do Instituto Superior Politécnico da Tundavala, no Lubango, sua terra natal, onde residia. Deixa viúva, dois filhos e quatro netos.