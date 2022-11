O Chefe do Estado Maior General Adjunto das Forças Armadas Angolanas (FAA), general Abreu Muengo Ukuatchitembo "Kamorteiro", morreu na manhã de domingo, 27, no Hospital Militar, vítima de doença, disse ao Novo Jornal uma fonte familiar.

Na sua página no Facebook, o secretário provincial da UNITA em Luanda, Nelito Ekuiki, também confirmou a morte do general Abreu Muengo Ukuatchitembo.

"Descanse em paz, general Kamorteiro. Neste momento de dor e luto, estamos todos de rastos com corações quebrados e lágrimas no rosto ", escreveu Nelito Ekuiki.

Contactado pelo Novo Jornal, Ekukui confirmou que o general "Kamorteiro" faleceu no Hospital Militar, vítima de doença.

Nascido em 1959, na província do Bié, o general Abreu Muengo Ukuatchitembo "Kamorteiro"desempenhou o cargo de responsável máximo do alto comando das Forças Armadas de Libertação de Angola (FALA), então militares da UNITA. Foi chefe de Estado Maior das FALA e um dos co-signatários dos acordos de paz em Angola, rubricados a 4 de Abril de 2002 entre o Governo e a UNITA, ao lado do general Armando da Cruz Neto, então chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas Angolanas (FAA).

Após a assinatura do Memorando de Entendimento Complementar ao Protocolo de Lusaka, em Luanda, já enquadrado nas Forças Armadas Angolanas, com cargo de chefia, dedicou-se a terminar os seus estudos, tendo efectuado uma licenciatura em História. Fez posteriormente o mestrado em História de Angola no ISCED.