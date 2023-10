Depois de já se ter notabilizado em Luanda, com a máxima "descer às bases e subir com elas", o MPLA, partido que sustenta o Governo, parece ter virado também baterias para Cabinda e Zaire, duas províncias onde "tombou" diante da UNITA nas eleições de Agosto de 2022. Ao Novo Jornal, governadores das respectivas províncias não falam de tal estratégia, mas apontam inclusão, participação e proximidade como principais eixos de governação.

As províncias de Cabinda e Zaire, dois dos três territórios onde o MPLA "tombou" diante da UNITA, seu maior rival político, têm sido, nos últimos meses, destinos de vários projectos anunciados pelo Presidente da República, João Lourenço, que também é o "número um" do partido dos "camaradas". Para além disso, há quem entenda que as investidas do Titular do Poder Executivo naqueles dois gigantes da exploração petrolífera do País esteja alinhada a uma estratégia de resgate do "espaço perdido" para a oposição nas eleições de Agosto de 2022.

Parece que a fórmula aplicada pelo primeiro-secretário do MPLA em Luanda, Manuel Homem, "descer às bases e subir com elas", tem sido alargada para as outras regiões do País, como são os casos das províncias de Cabinda e Zaire, onde o "maioritário" também não conseguiu eleger mais deputados que o partido do "galo negro".

