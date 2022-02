Os membros da estrutura de coordenação da campanha eleitoral do MPLA apelaram hoje ao Executivo para manter a aposta no fomento da produção de alimentos no País e o fabrico de bens que satisfaçam as necessidades básicas da população.

Sob a liderança do presidente do MPLA, João Lourenço, igualmente Presidente da República e chefe do Governo, os membros desta estrutura do MPLA alertaram o Executivo para a necessidade de prosseguir a promoção do desenvolvimento socioeconómico, centrando-se na melhoria do bem-estar e da qualidade de vida das famílias.

A reunião serviu igualmente para informar os presentes sobre o processo de actualização do registo eleitoral oficioso, extensivo aos cidadãos angolanos residentes no exterior do País, tendo sido reiterado o apelo à participação massiva dos potenciais eleitores, tendo em vista a aquisição de legitimidade para o exercício do voto no pleito eleitoral de Agosto próximo.

A reunião, além de ter analisado o modo de funcionamento das suas estruturas de nível intermédio, aprovou o conjunto de acções a realizar no quadro da campanha eleitoral.

Refira-se que milhares de camponeses em Angola têm vindo a reclamar que o Executivo não tem priorizado a agricultura como uma das apostas no quadro dos programas de combate à pobreza e de diversificação da economia com projectos para aumentar a produção.

Organizações não-governamentais, oposição e a sociedade civil lamentam o facto de ser recorrente a agricultura receber menos de dois por cento da verba do Orçamento Geral do Estado 2022.

Hoje, milhões de pessoas no sul de Angola enfrentam ameaças à sua existência, em consequência de uma seca agravada pelas alterações climáticas que continua a devastar a região, segundo organizações não-governamentais nacionais e internacionais.

A pobreza, devido à crise económica que cresceu sem ferio nos últimos anos, tem-se espalhado por todas as regiões do País e tem sido recorrentemente colocada como uma prioridade do Governo do MPLA chefiado pelo PR João Lourenço.