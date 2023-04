O líder do Grupo Parlamentar do MPLA, durante a plenária que na quarta-feira discutiu a Conta Geral do Estado 2020, lembrou que a História demonstra que "não são boa nata" aqueles que dividem a sociedade em "nós e eles".

Virgílio Fontes Pereira, que respondia directamente à posição da UNITA, assumida igualmente durante o debate, salientou a ideia de que, com esta estratégia, o maior partido da oposição, visa passar a ideia de que "de um lado estão os bons, os honestos, os capazes, os incorruptíveis, e do outro lado estão "os que não pensam no povo nem o defendem".

Segundo o político, a divisão do povo, contrariamente ao que pensam os seus promotores, não beneficia a ninguém, prejudica à todos.

"A divisão do povo não é boa, a nenhum título, para a nossa querida Angola", acrescentou o deputado que apelou ao aprofundamento do diálogo inclusivo.

De acordo com Virgílio de Fontes Pereira, o Grupo Parlamentar do MPLA propôs iniciativas para iniciar consultas, com as forças políticas parlamentares e com a sociedade civil, no sentido de dinamizar na Assembleia Nacional debates periódicos sobre a educação, saúde, ambiente (...) tecnologia e governação local.

O líder do Grupo Parlamentar do MPLA diz que é incontornável o facto da pandemia Covid-19 ter tornado o ano financeiro de 2020 atípico, dada a imprevisibilidade que envolveu o seu surgimento, o que forçou o Executivo a apresentar à Assembleia Nacional um orçamento revisto.

"Apesar de se entender que a Conta Geral do Estado de 2020 já estará a caminho da biblioteca da Assembleia Nacional, o que ouvimos aqui, sobre o detalhe dos seus números conforma, a sagacidade, a utilidade de, ainda assim, cumprirmos o dispositivo formal da sua apreciação pelo Parlamento exercendo exactamente essa tal fiscalização tantas vezes considerada inexistente", referiu.

Para efeito, segundo o deputado, o Grupo Parlamentar do MPLA defende a dinamização de acções que visam a solução sustentada a curto, médio e longo prazos dos principais problemas.

"O MPLA continuará a liderar o esforço nacional para aprofundar o diálogo, unidade nacional, aperfeiçoamento da democracia, respeito pelos direitos humanos, promover a boa governação, transparência e criar condições para a melhoria da formação e desenvolvimento do capital humano", finalizou.

Conta Geral do Estado de 2020 passa no Parlamento sem voto da oposição

A Conta Geral do Estado do Exercício Económico Fiscal de 2020 foi aprovada na Assembleia Nacional, esta quarta-feira, 19, sem o voto da oposição, que considera um documento extemporâneo.

O documento, que passou com 111 votos à favor do MPLA, 61 contra da UNITA e duas abstenções da FNLA e PRS, produziu intensos debates, com o Executivo a garantir que as próximas contas serão apresentas com regularidade.

A Assembleia Nacional reconhece que a Conta de Geral do Estado de 2020, não cumpriu o prazo previsto da línea a) do nº1 do artigo 270.º do Regimento da Assembleia Nacional.

Constatou, de igual modo, que a CGE foi executada num contexto recessivo em que a economia nacional registou uma desaceleração, em consequência da queda prolongada do preço do barril de petróleo no mercado internacional e da crise da Pandemia da Covid 19.

A Assembleia Nacional recomendou ao Executivo, o aperfeiçoamento dos mecanismos de reporte da gestão financeira do Estado, que conduzam à avaliação positiva e transparente das contas públicas, em tempo oportuno, para que com maior detalhe, se possa aferir sobre o desempenho dos diversos sectores e antes do Estado.

Recomendou ainda que se continue a implementar medidas de melhoria dos indicadores de avaliação do bom ambiente de negócio, para dinamizar a actividade do sector não-petrolífero e conferir maior nível de arrecadação de receitas fiscais não-petrolíferas, em prol do crescimento económico fortemente influenciado pela alavancagem do sector privado.

Refira-se que, Orçamento Geral do Estado, revisto, de 2020 estimou receitas e fixou despesas no montante de 13.455.305.365,00 Kwanza, o que representou uma redução de 15,75% comparado com o OGE inicial de 2020.

De acordo com o balanço orçamental, no período em referência, foram arrecadadas receitas no valor de 11.9555.359 milhões de kwanzas e realizadas despesas no valor de 13.380.890 milhões de kwanzas, que resultou num défice orçamental de 1.425.531 milhões de kwanzas.

Segundo o documento, a receita arrecadada, incluindo a receita do Instituto Nacional de Segurança Social, foi realizada com 89% da receita total prevista, com destaque para as receitas correntes, que tiveram uma execução de 118%.

Quanto à despesa realizada, incluindo o Instituto Nacional de Segurança Social, atingiu um nível de execução de 99% da despesa total prevista.

O balanço anual da dívida pública, que engloba a dívida das empresas públicas e a dívida orçamental, registou, até finais de 2020, um saldo global de 44,2 bilhões de kwanzas, equivalente a USD 4,5 milhões.