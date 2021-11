O Bureau Político do MPLA denunciou hoje a existência de campanhas de mentiras e difamação que visam atingir a imagem do partido e a honra e o bom nome dos seus dirigentes, veiculadas por diferentes meios de comunicação, com mais incidência nas redes sociais.

O comunicado do BP do MPLA não detalha quem pode estar por detrás destas campanhas nem, especificamente, quem é por elas visado. E tambem não foram nomeados os media que veiculam essas campanhas de difamação.

Reunido sob orientação do presidente do partido João Lourenço, o Bureau Político apreciou o parecer sobre a proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) para o ano 2022.

A direcção central do partido congratulou-se com o facto de o Orçamento Geral do Estado - 2022 vir a ser implementado no quadro da retoma do crescimento económico e da necessária consolidação fiscal como condição para a melhoria da qualidade de vida dos Angolanos.

Este órgão máximo do partido no poder apreciou a proposta de agenda de trabalho da VI Sessão Ordinária do Comité Central, o Projecto de Relatório de Balanço do Processo Orgânico, bem como a informação sobre o processo de candidaturas a submeter ao VIII Congresso Ordinário do MPLA.

Os membros do Bureau Político foram informados sobre o estado de preparação do acto central do VIII Congresso Ordinário do MPLA, tendo sido destacado o grau de importância do evento, que constitui uma plataforma política para reforçar a união e a coesão dos militantes, simpatizantes e amigos do partido "em torno da liderança do camarada Presidente João Lourenço, tendo em perspectiva vencer os desafios políticos eleitorais".