O novo secretário para a Informação e Propaganda do partido (DIP) do MPLA, Rui Falcão, disse hoje que encara o cargo, que volta agora a ocupar depois de deixar o Governo Provincial de Benguela, como uma missão no quadro do redireccionamento das acções que visam fortalecer o trabalho do partido e redescobrir os caminhos a seguir para vencer as eleições de 2022.

"É mais uma missão no quadro do redireccionamento das acções que visam fortalecer o trabalho do MPLA e redescobrir os caminhos a seguir para que o partido vença as eleições de 2022", disse Rui Falcão à margem da cerimónia de passagem de pastas do departamento de Informação e Propaganda do Comité Central do MPLA.

Rui Falcão solicitou empenho, dedicação e disponibilidade de todos para que o DIP seja a "âncora de apoio da mobilização dos militantes".

Albino Carlos desejou sucessos ao seu substituto, que regressa agora "a uma casa que bem conhece", solicitando aos funcionários que apoiem Rui Falcão com sentido de missão.

Albino Carlos afirmou que sai com o sentimento de ter dado todo o seu melhor em prol do DIP.

O Secretário-Geral, Paulo Pombolo, presente no acto, apelou aos presentes para arregaçarem as mangas na luta de mobilização cada vez mais dos eleitores.

"Nós somos milhões e todos são chamados a fazer a sua parte, colocando o seu tijolo na construção do grande edifício que se chama MPLA", disse.

De recordar que as alterações da composição do Secretariado do Bureau Político foram aprovadas na última quarta-feira, 24, tendo Albino Carlos sido indicado para Secretário do Bureau Político para a Política Social, em substituição de Yolanda Ribeiro dos Santos, que agora responde para a Reforma do Estado, Administração Pública e Autarquias, antes sob tutela de Virgílio Fontes Pereira, que sucedeu a Américo Cuononoca, na presidência do Grupo Parlamentar do MPLA.