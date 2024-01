O Bureau Político do Comité Central do MPLA saudou o Dia da Paz e Reconciliação em África, que hoje, 31 de Janeiro, se assinala, considerando que representa um compromisso colectivo pela paz e pela coesão social a nível nacional, regional e continental.

"O Bureau Político do Comité Central do MPLA saúda esta ocasião, desejando tempos vindouros marcados por acções que promovam o desenvolvimento do continente berço da humanidade, rompendo com obstáculos existentes.", lê-se num comunicado a que o Novo Jornal teve acesso.

De acordo com a nota, para a República de Angola, o 31 de Janeiro tem um significado especial, marcado pela designação do Presidente, João Lourenço como "Campeão para a Reconciliação e Paz em África".

"Este reconhecimento destaca o seu papel nas iniciativas diplomáticas pela pacificação do continente com ênfase na região do leste da República Democrática do Congo e na luta contra o terrorismo e as mudanças inconstitucionais de governos em África", refere o comunicado.

O comunicado destaca, também, o compromisso do Presidente João Lourenço no desenvolvimento sócio-económico e político-cultural da região.

O MPLA reafirma o seu apoio ao Executivo angolano para fortalecer a cooperação com os países africanos, visando consensos sobre as grandes questões do continente, com ênfase na paz efectiva.

"O Bureau Político expressa a busca contínua pela consolidação da paz e coesão social em todos os países africanos, promovendo o diálogo como principal catalisador do desenvolvimento multifacetado", finaliza o comunicado.

Por outro lado, o Presidente da República, João Lourenço, endereçou uma mensagem por ocasião do Dia da Paz e Reconciliação, na qual realça a importância que devem passar a assumir para todos os africanos, principalmente para os jovens, as iniciativas que levam à construção de uma cultura de paz.

Segundo o Chefe de Estado, designado pela União Africana (UA), em 2022, Campeão para a Paz e Reconciliação no continente, trata-se de uma data de grande relevância que impele a fazer uma reflexão sobre o percurso feito até aqui e sobre o caminho que resta percorrer na busca da realização dos grandes objectivos da paz, da estabilidade e da reconciliação no continente.

"Realço, nesta data, a grande importância que deve passar a assumir para todos os africanos e principalmente para os jovens as iniciativas que levam à construção de uma cultura de paz e se inclinem para a diplomacia preventiva como vectores insubstituíveis de prevenção de conflitos no nosso continente", frisou, lembrando estar o continente a comemorar pela segunda vez o Dia da Paz e Reconciliação.

João Lourenço sublinha que em Maio de 2022, em Malabo, capital da Guiné Equatorial, foi designado pela União Africana Campeão para Paz e Reconciliação em África, tendo, a partir dessa data, passado a dedicar-se com maior empenho na resolução do conflito que se desenrola no leste da RDC, bem como contribuir na normalização das relações político-diplomáticas entre a República Democrática do Congo (RDC) e a República do Ruanda.

No exercício destas responsabilidades que me foram conferidas, acrescenta, "tenho-me empenhado na busca de soluções pacíficas para os diferentes conflitos que perduram em várias regiões do continente, encorajando permanentemente o diálogo e promovendo a consulta política como via para o reforço da confiança e para a construção de entendimentos entre as partes desavindas.

Segundo João Lourenço, é dentro deste espírito que a República da Angola procura dar a sua melhor contribuição para a construção de uma cultura de paz, albergando, a cada dois anos, o Fórum Pan-Africano para Cultura de Paz e Não-Violência, "Bienal de Luanda", no âmbito de uma parceria estabelecida entre o Governo angolano, a União Africana e a UNESCO.

Em finais de 2023, realizou-se, em Luanda, a terceira edição deste fórum, em que participaram chefes de Estado e de Governos, entidades políticas de diferentes níveis e personalidades de distintos ramos da vida social, política e cultural dos nossos países, para em conjunto abordarmos as questões relativas à promoção de uma cultura de paz e não-violência em África, refere.

João Lourenço disse não haver outras opções que não sejam a identificação da paz, da segurança e da estabilidade, para "cuidarmos da urgente tarefa que consiste na criação de condições humanas e materiais, com o objectivo de promover o desenvolvimento económico e a melhoria das condições de vida das nossas populações".

Sublinhou ser com profunda preocupação que se constata existir um número crescente de focos de tensão e conflitos intensos no continente, como a guerra no Sudão e os golpes de Estado na África Ocidental e Central, os quais têm dilacerado vidas humanas e provocado a destruição da estrutura social e material das sociedades e das famílias, onde ocorrem essas disputas e criado instabilidade nos países limítrofes e no continente em geral.

"Os governos, partidos políticos, organizações da sociedade civil e os cidadãos africanos no geral, somos todos chamados a contribuir para a harmonia, compreensão e sã-convivência", disse.