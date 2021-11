O Comité Central do MPLA esclareceu esta segunda-feira, 29, que o processo de apresentação de candidaturas ao cargo de presidente do MPLA decorreu de acordo com as normas consagradas nos estatutos do partido, no regulamento eleitoral e na metodologia geral de preparação e realização do VIII Congresso Ordinário previsto para o próximo mês, desvalorizando as críticas de António Venâncio e dos seus apoiantes.

Refira-se que o MPLA já tinha vindo a público esclarecer que não recebeu qualquer candidatura do militante António Venâncio, que pretendia candidatar-se à presidência do MPLA, mas não recolheu assinaturas suficientes, entregando, "apenas, uma carta de reclamação".

O Comité Central do partido no poder reafirmou o seu incondicional apoio à candidatura do militante João Lourenço, ao cargo de presidente do MPLA, no VIII Congresso Ordinário, como reconhecimento da sua liderança, bem como dedicação à causa do partido e do povo angolano.

Também o processo de candidaturas a membros do Comité Central pelos círculos provinciais decorreu em observância aos princípios e às regras da democracia interna, com a ampla participação dos militantes e pelas organizações sociais do MPLA, de acordo com a nota final da reunião.

A VI sessão ordinária do Comité Central aprovou o plano de actividades e o orçamento geral do partido para 2022, bem como o programa do acto político de massas.

O Comité Central saudou a realização da 2ª edição da Bienal de Luanda, enquanto espaço de reflexão e divulgação Pan-Africano para a cultura de paz, uma iniciativa conjunta da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a União Africana (UA) e o Executivo angolano, com o objectivo de promover a prevenção da violência, a resolução de conflitos, o intercâmbio cultural em África e o diálogo entre gerações.

Este órgão central do partido apelou aos militantes, simpatizantes e amigos do MPLA, assim como à população em geral, a participar activamente nas acções que concorrem para o êxito do Registo Eleitoral Oficioso, com elevada postura cívica e de cidadania.