A Proposta de Lei de alteração do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) sobre os bens alimentares, de 14 para 7%, foi esta segunda-feira, 14, aprovada na generalidade pelo Parlamento angolano.

O diploma, de iniciativa do Chefe de Estado e do Governo, que visa aliviar, no curto prazo, o custo de vida das famílias, foi aprovado com 113 votos do MPLA e do Grupo Parlamentar misto PRS/FNLA e 76 abstenções da UNITA.

Para justificar a sua abstenção, o Grupo Parlamentar da UNITA diz que redução do IVA de 14 para 7% cento não vai aliviar o sofrimento das famílias angolanas.

"Essa redução não terá o resultado esperado, tendo em vista o impacto negativo da crise económica que o País enfrenta", disse a deputada Navita Ngola, que leu a declaração política do Grupo Parlamentar da UNITA.

O MPLA diz que votou a favor da Proposta de Lei de alteração do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado por estar solidário com o sofrimento da população.

"Pensámos nas famílias e nas empresas. É por isso que o nosso Grupo Parlamentar votou a favor", disse o deputado Paulo Pombolo, que também leu a declaração do Grupo Parlamentar do MPLA.

Para o MPLA, esta medida temporária foi tomada no âmbito do processo de estabilização macroeconómica, com vista a aumentar a oferta de bens essenciais de amplo consumo e respectivos factores de produção, tendo por base a redução da incidência do IVA.

Refira-se que recentemente o Conselho de Ministros apreciou a Proposta de Lei que altera o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA).

O diploma prevê ainda o alargamento do âmbito de aplicação do regime simplificado para abarcar as operações isentas e eliminar a aplicação dos 7% do Imposto de Selo, bem como a clarificação de algumas isenções referentes aos bens médicos, livros, operações assimiladas, regime especial aduaneiro e as que decorrem de acordos internacionais.

Outros ajustes feitos ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) visam conferir maior flexibilidade, eficiência e justiça a este imposto, tanto para os contribuintes, no processo de liquidação, declaração, pagamento e reembolso dos créditos do IVA, quanto para a Administração Tributária, no âmbito do controlo e fiscalização do imposto.

Na oportunidade, a ministra das Finanças, Vera Daves, explicou que os bens alimentares que vinham sendo tributados a 5% vão continuar com a mesma taxa, enquanto os de 14% passam a ser taxados a 7%.