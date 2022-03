O Bureau Político do Comité Central do MPLA encorajou a participação das mulheres angolanas nas eleições gerais, previstas para Agosto próximo e sublinhou a necessidade da actualização do registo eleitoral.

Numa declaração alusiva ao Dia Internacional da Mulher, que se comemorou na terça-feira, o MPLA refere que a actualização do registo eleitoral é no sentido de adquirir legitimidade para o exercício do direito de voto.

Com esse exercício, prossegue a declaração, estarão aptas a escolher, para dirigir os destinos do país, o partido que melhor serve os seus anseios.

No documento, o Bureau Político do Comité Central do MPLA reafirma o seu posicionamento no apoio incondicional de todas as manifestações de luta das mulheres pelos seus direitos.

Reconhece, na declaração, que a mulher angolana tem, por esforço, iniciativa e mérito próprios, se inserido cada vez mais como protagonista nas transformações da sociedade.

O MPLA reconhece a crescente capacidade da mulher angolana em assumir posições de comando e liderança, cargos de direção e chefia, consciente de haver ainda avanços a conquistar, visando o abandono da posição secundária historicamente impingida às mulheres.

Na declaração, o Bureau Político do Comité Central do MPLA enaltece o papel das mulheres em prol das acções promotoras de valores que dignificam toda a humanidade, pela condição única e exclusiva de ser a geradora de vidas humanas.

O MPLA assegura que, no contexto angolano, continua a abordar a problemática desta franja da sociedade, na perspectiva de atingir-se o ponto de igualdade e respeito nas relações sociais, como resultado das medidas de políticas implementadas pelo Executivo, constituído por via da legitimidade conferida democraticamente pelos angolanos.

No documento, o MPLA condena qualquer iniciativa explícita ou implícita de associação da figura feminina à ideia de subalternidade, que a coloca em posição de dependência.