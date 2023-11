O antigo ministro e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Manuel Vieira Dias "Kopelipa", foi homenageado na sequência do 49º aniversário da chegada da primeira delegação do MPLA a Luanda, a 08 de Novembro de 1974, encabeçada pelo nacionalista Lúcio Lara, proveniente da República da Zâmbia.

Os generais na reserva Hélder Vieira Dias "Kopelipa" e Mbeto Traça, por simbolizarem o grande contingente do MPLA e das Ex-Forças Armadas Populares de Libertação de Angola (FAPLA), que se encontravam nas matas, mereceram esta homenagem de forma presencial.

"Estamos a rememorar este momento histórico, tendo em conta o seu valor histórico e a necessidade de passar este testemunho às novas gerações", disse a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, durante a cerimónia.

"É hoje o que é (o MPLA) pelo facto de terem passado por ele várias gerações, onde cada uma fez a sua parte e nós temos de demonstrar aos jovens que esta caminhada para alcançar a independência e a paz custou o sacrifício de muitos filhos e filhas de Angola", acrescentou.

Um dos homenageados, o general na reserva, e um dos integrantes do grupo da direcção do partido, Mbeto Traça, referiu que este momento teve uma influência "muito forte", não só pelo facto de ter legitimado a presença do partido na capital do País e a sua reorganização, como também pela demonstração de aceitação dos angolanos.

"Aquele foi, de igual modo, o reencontro dos militares com os seus familiares e amigos, que muitos não viam há anos, depois de um longo período nas matas", lembrou.

Segundo a direcção do MPLA, a chegada da primeira delegação a Angola, em 1974, "foi carregada de elevado simbolismo e valor histórico, é relembrado de forma vivida para que jamais fique "desmemorizado" na dinâmica narrativa de Angola e dos angolanos".

A comitiva proveniente da República da Zâmbia foi recebida por mais de 50 mil pessoas que se deslocaram ao Aeroporto Internacional Craveiro Lopes (actual 4 de Fevereiro), e de forma efusiva empunhavam alto cartazes e panfletos com símbolos identitários do MPLA, além de ecoarem com estrondo e entusiasmo palavras de ordem, que refletiam o espirito patriótico que se vivia naquele período.

Entre os integrantes da comitiva do MPLA, que desembarcou em Luanda, no dia 8 de Novembro de 1974, destacam-se os nomes de Lúcio Lara (chefe da delegação), Lopo do Nascimento, Carlos Rocha "Dilolwa", Ludy Kissassunda, Joaquim Kapango e Saydi Mingas.

A delegação integrou ainda, entre outros camaradas, Manuel Francisco Tuta "Batalha de Angola", Jacob Caetano João "Monstro Imortal", Pedro Maria Tonha "Pedalé", Henriques dos Santos "Onambwe", Joaquim Domingos "Valódia", Bento Ribeiro "Kabulo", Pascoal Luvualo, Albano Machado, Maria Mambo Café, Luísa Inglês, Elsa de Almeida e Sousa, Ambrósio Lukoki, Guinapo , Mbeto Traça, Evaristo Domingos "Kimba" e Hélder Vieira Dias "Kopelipa".