O partido no poder vai lançar esta sexta-feira, 12, na capital do País, o processo das assembleias de renovação de mandatos dos comités de acção do partido e das conferências comunais, distritais e municipais, pedido feito pelo presidente do partido, João Lourenço, durante a V Sessão Ordinária do Comité Central do MPLA.

O processo, que decorre em todas as províncias do País sob o lema "MPLA dinamizar as estruturas do partido para melhor inserção na sociedade", vai partilhar e socializar as principais acções e linhas orientadoras do MPLA, a confirmação dos militantes, balancear e projectar as actividades tendo em vista os desafios político-eleitorais.

A direcção do MPLA, que mobilizou milhares de militantes para testemunhar o lançamento do processo no Cine Atlântico, as 14:00, "entende que o processo pede o engajamento de todos os militantes, para o fortalecimento da vida interna do partido, o reforço da democracia interna, a prestação de contas e deve responder aos principais desafios do contexto actual".

Refira-se que na abertura oficial deste processo no dia 29 de Março, na província do Bengo, a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, afirmou que o processo de renovação de mandatos "deve ser encarado como uma oportunidade de reforço do trabalho político do Partido com o objectivo de apresentar o MPLA à sociedade e às comunidades locais como efectiva força transformadora e impactante na vida quotidiana dos angolanos".

"O processo tem um significado estratégico e profundo, na medida em que vai servir para partilhar as principais acções e linhas orientadoras que conduzirão o partido a vencer os desafios político-eleitorais", referiu.

Luísa Damião informou que a tarefa de revitalizar as bases deve assentar no reforço da coesão e unidade no seio partido, "premiando os melhores quadros e militantes, aqueles que são capazes de melhor dirigir e lograr resultados positivos para o partido, no actual contexto", sublinhando que "devem ser estes os escolhidos para conduzir o partido ao nível das bases".

Na sua opinião, para o MPLA enfrentar os desafios inerentes à materialização das autarquias e da nova divisão político-administrativa, precisa de contar com todos e sobretudo com os melhores quadros, com quem deverá constituir a sua frente, precisou.

Disse também que o processo de renovação de mandatos deve ser, essencialmente, inclusivo e acalorado, reunindo a família MPLA em torno dos desígnios comuns ao partido e aos angolanos.