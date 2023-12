O Secretariado do Bureau Político do Comité Central do MPLA deu início, esta semana, a uma nova era de modernização e inovação interna com a apresentação da plataforma de gestão de quadros com o registo biométrico.

Segundo uma nota do Secretariado do Bureau Político do Comité Central do MPLA, a primeira de três fases cruciais deste "ambicioso projecto de iniciativa do Presidente do Partido, João Lourenço, marca um passo significativo rumo ao fortalecimento das estruturas partidárias, com foco na eficiência e utilização dos quadros na base da meritocracia".

"A fase inicial, que já está em andamento, concentra-se no registo biométrico dos quadros do partido, assegurando a total integridade e segurança dos dados de cada quadro", diz a nota do Secretariado do Bureau Político do Comité Central do MPLA.

Este processo, refere a nota, não só promete melhorar a qualidade da informação disponível para a gestão dos quadros do partido, mas também representa um compromisso com a transparência e a modernização, refletindo o lema adotado pelo MPLA: "Trabalhar mais, comunicar melhor".

"O sistema de registo biométrico é visto como uma ferramenta vital para a actualização contínua do cadastro dos quadros do partido, permitindo um acesso mais rápido e confiável às informações, o que é crucial para a tomada de decisões estratégicas e para uma colocação e promoção eficaz dos quadros a nível das estruturas do Partido e não só", refere o documento.

A secretária do Bureau Político para a Política de Quadros, Maria Ângela Bragança, responsável pela implementação do projecto, destacou que a plataforma "é um reflexo do esforço contínuo do MPLA para se adaptar às novas tecnologias e às exigências de um ambiente político em constante evolução".

"Estamos comprometidos com a inovação e com a modernização do nosso partido. O registo biométrico é apenas o começo. O nosso objectivo é garantir que cada quadro seja reconhecido e valorizado, contribuindo assim para o fortalecimento e a unidade do MPLA", salientou.

"Prevê-se que as próximas fases do projecto introduzam funcionalidades adicionais, incluindo a análise e o mapeamento de competências, bem como a implementação de estratégias de formação e desenvolvimento contínuo dos quadros, alinhadas com as melhores práticas e padrões internacionais", acrescentou.

Com esta iniciativa, de acordo com a nota, o MPLA reafirma o seu compromisso de estar na vanguarda da inovação política em Angola, consolidando a sua posição como um partido que não apenas valoriza o seu legado histórico, mas que também olha para o futuro, preparando-se para enfrentar os desafios que advêm com as novas gerações e as demandas de um eleitorado cada vez mais informado e exigente.