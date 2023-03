O Bureau Político do MPLA reiterou esta quinta-feira, 02 de Março, o seu apoio ao combate de todas as formas de violência praticadas contra as mulheres.

Em nota por ocasião do dia da mulher angolana que hoje se assinala, o Bureau Político do MPLA reitera o seu empenhamento "na consolidação do processo de empoderamento feminino, que visa garantir melhores condições para a mulher angolana atingir todo o seu potencial e, em igualdade de oportunidades, aumentar a sua representação em todos os níveis e áreas do poder político, administrativo, empresarial e profissional, tendo como principais critérios o mérito e a competência".

"Para o reforço dessa condição, o MPLA encoraja a mulher angolana no sentido de continuar a aumentar o seu grau académico, técnico e profissional, como condição para o reforço das conquistas alcançadas e a criação de novas perspectivas, consolidando o seu papel fulcral na sociedade", diz a nota do Bureau Político do MPLA.

"Neste momento de reconhecimento, mas também de festa pelo crescente papel da mulher angolana nos vários sectores da vida nacional, o MPLA realça que, apesar de ainda existirem muitos desafios a serem enfrentados, a mulher detém uma posição social extremamente importante na sociedade actual, exercendo cada vez mais o papel de protagonista, assumindo por mérito próprio e sem discriminação postos e cargos de trabalho relevantes na vida política, económica e social", acrescenta a nota.