As conferências extraordinárias do partido no poder, uma orientação do Bureau Político do MPLA, terminaram com a eleição de Adriano Mendes de Carvalho, para o cargo do secretário provincial do Zaire, Marcos Nhunga para a província de Malanje, Ernesto Muangala, Moxico e Maria Antónia Nelumba, para a província do Bongo.

Adriano Mendes de Carvalho substituiu Pedro Makita Armando Júlia, que ocupa o mesmo cargo na província do Kuanza-Norte, Marcos Nhunga em Malanje passou a ocupar o lugar de Norberto dos Santos "Kwata Kanawa", que está na Assembleia Nacional.

Ernesto Muangala, no Moxico, ocupa o lugar deixado por Gonçalves Muandumba, agora no Parlamento, e Maria Antónia Nelumba, na província do Bengo, passou para o lugar que era ocupado pela Mara Quiosa, que neste momento é secretária do MPLA na província de Cabinda.

O secretariado do Bureau Político do MPLA para Assuntos Políticos, João de Azevedo Martins, disse ser necessário a revitalização urgente do partido, para que este possa ir ao encontro das comunidades.

Nas eleições de 24 de Agosto, o MPLA obteve 3.209.425 votos, correspondentes a 51,17 por cento e com a eleição de 124 deputados.