O MPLA começou hoje, na província do Huambo, a traçar a estratégia para recuperar os cinco deputados que perdeu nas eleições de 2017 no centro do País durante o primeiro Encontro Inter-Provincial de Quadros da Região Centro-Sul (Benguela, Bié, Kwanza-Sul e Huambo).

Nas eleições gerais de 2017 o MPLA elegeu dois deputados na província do Bié, dois no Huambo, um em Benguela e manteve na província do Kwanza Sul.

"O MPLA quer entrar nas eleições de 2022 para vencer e recuperar os lugares de deputados na Assembleia Nacional perdidos no centro do País em 2017 a favor de outros partidos", disse aos jornalistas o secretário-geral do partido, Paulo Pombolo, antes de partir para o Huambo, deixando ainda a ideia de que ganhar as eleições de 2022 exige um grande trabalho político de mobilização.

Este encontro, segundo o secretário-geral do MPLA, vai debruçar-se sobre a preparação do VIII Congresso Ordinário do MPLA, que se realiza em Dezembro deste ano.

"Estamos na fase derradeira das assembleias de base, que prepararam a realização, nos próximos meses, das conferências do partido a nível intermédio", argumentou.

O primeiro encontro Inter-Provincial de quadros da Região Centro-Sul será orientado pela vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, que garantiu estarem já criadas as condições para o partido dos Camaradas começar a "aguçar" a máquina para vencer as eleições gerais de 2022.

Em declarações à imprensa já no no Huambo, Luísa Damião, disse que o seu partido tem responsabilidade de governação e por esta razão o MPLA é "uma grande família" que unida vai vencer os desafios do presente e do futuro.

Com o mesmo objectivo, a organização feminina do MPLA a Organização da Mulher Angolana (OMA), realizou quarta-feira, 16, na província do Cunene, o primeiro Encontro Regional desta organização, que juntou representantes das províncias do Cunene, Namibe e Huila.

Nas eleições gerais de 2017, MPLA perdeu 25 deputados na Assembleia Nacional e conservou um total de 150 mandatos e nas de 2012 às quais concorreu como cabeça-de-lista do MPLA José Eduardo dos Santos, o MPLA conseguiu 175 deputados.

