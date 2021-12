O presidente dos "camaradas", João Lourenço, deixou para o discurso que marcou o final do VIII Congresso do partido, a referência a José Eduardo dos Santos, afirmando, este sábado, que "ele agiu como um estadista, mas tinha atrás de si a força do MPLA".

O líder dos "camaradas", e também Presidente da República, salientou que José Eduardo dos Santos, enquanto Chefe de Estado e Comandante-em-Chefe das Forças Armadas "foi magnânimo e com esse comportamento garantiu que a paz alcançada a 4 de abril de 2002 perdurasse até aos dias de hoje".

"A paz foi construída por todos angolanos, de uma forma geral, mas tinha de haver um líder e este líder suportava-se e apoiava-se na força de um partido político, na força do MPLA. Ele agiu como um estadista, mas tinha atrás de si a força do MPLA", destacou.

E foi também o partido que lidera que João Lourenço enalteceu pelo mérito da reconstrução do País, devastado por uma longa guerra civil, não esquecendo o seu próprio papel na reconciliação nacional, lembrando o pedido de perdão, este ano, aos familiares das vítimas dos conflitos políticos, na qualidade de Chefe do Estado.

Mas o processo de paz "tem um começo, mas não pode ter um fim", reforçou João Loureço, reeleito esta sexta-feira.

Dirigindo-se aos militantes no acto de massas que começou logo pela manhã no Estádio 11 de Novembro, João Lourenço, que falou por volta das 13:00, exaltou o desempenho do MPLA nas diferentes fases da história de Angola, mas lembrou também "uma página do passado" em que estão escritos "alguns erros que não devem voltar a ser cometidos".

De lembrar que a abertura do congresso que começou na quinta-feira e terminou este sábado foi marcada pela homenagem a algumas das principais figuras do partido, com destaque para Roberto de Almeida, ex-presidente da Assembleia Nacional, França Ndalu, ex-chefe Estado-maior general das FAA, Nazu Puna, ex-militante da UNITA que se aliou ao MPLA, Francisco Magalhães Paiva Nvunda, Faustino Muteka, "por tudo o que fizeram ao londo de décadas", como salientou no seu discurso o presidente do partido, João Lourenço.

A ausência do presidente emérito, José Eduardo dos Santos, no Centro de Conferências de Belas, nas menções honrosas a figuras emblemáticas do partido, e também no discurso feito por João Lourenço na abertura do congresso, foi evidente.

José Eduardo dos Santos terá manifestado indisponibilidade para participar no congresso do seu partido, depois de ter sido abordado, na sua residência no bairro Miramar, em Luanda, por uma "delegação de bons ofícios".