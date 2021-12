Há quase dois anos, em Setembro de 2018, João Lourenço era plocamado pela primeira vez presidente do MPLA, com o apoio de 2 309 dos cerca de 2 500 delegados ao VI Congresso Extraordinário do partido, sucedendo a José Eduardo dos Santos, que esteve à frente do partido desde 1979. No congresso que começa hoje, quinta-feira, 09, JLo volta a ser candidato único à liderança do partido, numa altura em que os "camaradas" se prepararam para as eleições gerais de 2022.

Neste dia em que tem início o VIII Congresso do partido que detém o poder em Angola há 46 anos, voltamos atrás e lembramos os primeiros momentos de João Lourenço enquanto presidente, quando apontou como inimigo número um "a corrupção, o nepotismo, a bajulação e a impunidade, que se implantaram no país nos últimos anos".

Cerca de uma hora depois de ter sido aclamado presidente do MPLA, com 98,59% dos votos dos delegados ao VI Congresso Extraordinário do partido no poder, João Lourenço fez o seu primeiro discurso como número 1 dos "camaradas", erguendo a bandeira da luta contra a corrupção, "mesmo que os primeiros a tombar sejam militantes ou mesmo altos dirigentes do partido".

Hoje, no congresso a decorrer sob o lema "MPLA por uma Angola mais desenvolvida, democrática e inclusiva", a abertura do congresso estava marcada para as 09:00, o que aconteceu depois das 11:30, mas a TPA e outros órgãos de comunicação social públicos já se encontram no recinto a fazer a cobertura desde manhã cedo, colocando questões a quem surgia enquanto se aguardava a chegada de João Lourenço, que vai, sem surpresas, ser de novo eleito presidente do MPLA, visto que concorreu sozinho à liderança do partido.

Na sala principal do Centro de Conferências de Belas e tenda adjacente são esperados mais de 2800 participantes. O Governo Provincial condicionou o trânsito a partir da madrugada, por volta das 05:00, "na via correspondente à entrada do restaurante Vista Mar ou antiga Citroen", segundo um comunicado que o GPL enviou às redacções ontem, quinta-feira.

No documento, o Governo Provincial de Luanda avisava que os automobilistas terão apenas à disposição uma das vias de circulação, que funcionará para ambos os sentidos.

Se dúvidas havia quanto à presença do presidente emérito do partido, José Eduardo do Santos, que regressou a Angola a 14 de Setembro, hoje foram praticamente postas de lado. À hora em que João Lourenço se preparava para discursar, JES ainda não se encontrava no recinto.

Já há muito que nas redes sociais corriam informações que davam conta de que José Eduardo dos Santos manifestou indisponibilidade para participar no congresso do seu partido, depois de ter sido abordado, na sua residência no bairro Miramar, em Luanda, por uma "delegação de bons ofícios" constituída por entidades religiosas que se apresentou igualmente como "mediadora" para um possível encontro entre o JES e João Lourenço.

Sobre o conclave sabe-se, para já, que o futuro Comité Central, que sairá deste congresso, vai passar de 497 para 693 membros, com paridade de género e uma forte aposta em jovens entre os 18 e os 35 anos, e contará com 340 membros pela lista da continuidade e 353 pela lista da renovação, com lugares cedidos por alguns membros integrantes da luta de libertação nacional e da clandestinidade, que, voluntariamente, deixaram vagas à nova geração.

O futuro Comité Central terá mais de 35% de jovens, entre os 18 e os 35 anos, lê-se no comunicado final da VII sessão extraordinária do órgão do partido, que aconteceu na terça-feira, 07.

Na reunião, foi igualmente aprovada a resolução sobre a lista da composição dos membros do Comité Central e dos respectivos suplentes.

Este órgão deliberou ainda que a aprovação das listas de candidatos a presidente do partido e para membros do futuro Comité Central fosse feita por mão levantada, devendo a mesma ser feita por voto secreto no VIII congresso ordinário do partido.

Para o último dia do conclave está previsto um acto de massas, presidido pelo líder do MPLA, João Lourenço, no Estádio Nacional 11 de Novembro.