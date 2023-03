A violência sexual nas esquadras e prisões é uma prática profundamente enraizada, estimulada e silenciada. Existe um "código de silêncio institucional" que não deve ser violado, em que tudo acaba abafado. A violência sexual é um dos riscos associados à detenção de mulheres e meninas. O caso da jovem de 23 anos, que terá alegadamente sido abusada sexualmente por um agente da Polícia Nacional durante o período em que esteve detida numa esquadra no Zango, é um exemplo de situações que acontecem todos os dias em esquadras e estabelecimentos prisionais e que acabam silenciadas. Vivemos numa sociedade machista e de indignação selectiva, onde casos como esses acabam não merecer um repúdio generalizado da sociedade e até um silêncio conivente de instituições do Governo, de organizações femininas de partidos políticos, associações de defesa dos direitos humanos e da sociedade civil para evitar "chocar" com a Polícia Nacional.