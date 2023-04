"São eles que encerram os templos das igrejas porque estão ilegais. Vimos este sábado membros destas igrejas em massa a reforçarem a marcha da JMPLA. Que pena!", disse ao Novo Jornal o secretário da JURA, salientando que o partido no poder mostrou que é a favor da ilegalidade.

De acordo com Nelito Ekukui, face ao descontentamento da juventude, o braço juvenil do partido no poder já não consegue mobilizar jovens para as suas actividades.

"Quem esteve atento viu que, sobretudo aqui em Luanda, a marcha foi liderada pelos jovens ligados às igrejas ilegais", frisou Nelito Ekuikui, desafiando a JMPLA a organizar uma marcha só com os seus membros.

A juventude angolana mobiliozada pela JMPLA saiu às ruas das principais cidades do País para apelar ao respeito pelos valores democráticos e o desejo de preservar a paz, num movimento em que os organizadores das marchas consolidaram os ideais da maioria no apoio total aos benefícios da tranquilidade e comprometeram-se em participar na construção de uma Angola moderna.

Aderiram à marcha as províncias do Moxico, Lunda-Norte, Kuanza-Sul, Bié, Malanje, Benguela, Uíge, Huíla, Kuanza-Norte, Kuando Kubango e Cunene, Bengo, Huambo, Luanda e Lunda-Sul.