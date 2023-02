Daqui a 20 anos, de acordo com as projecções, o Corredor do Lobito deverá movimentar mais de cinco milhões de toneladas de mercadorias, quase o dobro do que se alcançou nos momentos áureos, com o minério, sem surpresa, a comandar a balança. Com o País na luta pela inserção efectiva na Zona de Comércio Livre da SADC, aumenta a pressão para uma mudança de atitudes no sector produtivo, mormente nos domínios da agro-indústria e pescas, havendo vozes a lembrar o papel dinamizador do Estado. É desta forma que analistas salientam que Angola não deve esperar por estímulos de outros países, sendo certo que o mundo tem os olhos no potencial à disposição.

Nada que não estivesse nas previsões. Katanga e Copperbelt, regiões mineiras da República Democrática do Congo (RDC) e da Zâmbia, foram o foco, há três semanas, do acordo para a Agência de Facilitação de Transporte e Trânsito no Corredor do Lobito, que surge após uma concessão vista como cartada decisiva na locomotiva com vários anos de hesitação no percurso em direcção à integração regional.

Falar de integração é, pois, mostrar a todos os cantos do mundo, como fez a Associação Industrial Angolana (AIA), que há mais comércio ao longo do maior corredor do País para lá do manganês, do cobre e outros minerais dos chamados países "encravados".

Trata-se de um debate que traz à liça a velha problemática do desperdício do potencial nas províncias bafejadas pela linha dos Caminhos-de-Ferro de Benguela, empresa que aguarda pela entrada em cena, provavelmente em Agosto, do consórcio que vai explorar o transporte de mercadorias.

Salta à vista, como sublinhámos, o minério da RDC e da Zâmbia, mas a produção interna, segundo o presidente da AIA, José Severino, deve entrar nas contas, impulsionando a solução das "deficiências da economia interna".

A mudança de paradigma, por ironia do destino, pode contemplar o "nosso ouro", o peixe seco, muito procurado na República Democrática do Congo.

O peixe seco, numa região limitada à congelação (Baía Farta), está, como indica o economista, entre os vários produtos que devem ser relançados, ao lado do sisal, actualmente a substituir os plásticos no mercado internacional, algodão, cana-de-açúcar, banana e café.

José Severino assinala que o Corredor do Lobito é uma boa alternativa à falta de estradas eficientes em direcção ao interior, lembrando que "o Congo compra todo o sal e o peixe seco, produto que absorve menos embalagem".

