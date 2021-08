"Este é um processo de manobras para adiar a realização gerais previstas para o próximo ano", disse o deputado da UNITA, Ernesto Mulato, frisando que, se o Executivo alega não ter dinheiro, como é possível fazer a alteração da divisão político-administrativa de cinco províncias.

"O País tem outras prioridades. Há muita fome, miséria, falta de hospitais (...), desemprego. Esta história da divisão administrativa é só para embaraçar o período pré-eleitoral", acrescentou.

Segundo o deputado, "não é possível, no espaço de um mês, auscultar a sociedade sobre a divisão político-administrativa".

"Isso deveria acontecer depois da realização das eleições gerais. Divisão administrativa implica muita coisa, nomeadamente a densidade populacional, as infra-estruturas, a cultura (...) e o desenvolvimento destas regiões a ser desintegradas", referiu.

O secretário-geral do PRS, Rui Malopa Miguel, disse que não se justifica, neste momento, a alteração da divisão político-administrativa do País, "a não ser que haja um plano secreto do MPLA para condicionar a realização das eleições gerais".

"Criar cinco províncias no período de um ano não é possível. A não ser que haja uma agenda secreta do MPLA", disse Rui Malopa Miguel, lembrando que o seu partido, aquando da aprovação da Constituição de Angola em 2010, sugeriu que constasse na Lei Magna o referendo que o MPLA rejeitou.

"A prioridade, neste momento, é a aprovação da Lei do Registo Eleitoral, a realização das eleições autárquicas, a redução de preços da cesta básica (...), emprego, sobretudo para jovens, e não a divisão político-administrativa do País", acrescentou o político.

Refira-se que o Executivo promove entre os dias 17 de Agosto e 16 de Setembro deste ano um processo de auscultação pública à alteração da divisão político-administrativa de cinco províncias, nomeadamente Kuando Kubango, Lunda Norte, Malanje, Moxico e do Uíge.

A auscultação pública vem na sequência de trabalhos que estão a ser desenvolvidos pela Comissão Multissectorial para a Alteração da Divisão Político-Administrativa, institucionalizada pelo Decreto Presidencial, no 104/21, de 08 de Julho.

A primeira sessão que decorre na próxima terça-feira, 17 de Agosto, na província do Kuando Kubango, sob a direcção do ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, foi estruturada para integrar duas componentes, sendo uma presencial e outra de âmbito remoto.

Na componente presencial, serão realizadas sessões nas províncias de Kuando Kubango, Moxico e Lunda Norte, sob a direcção do ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, e nas províncias de Malanje e do Uíge, sob direcção do ministro da Administração do Território (MAT), Marcy Lopes.

No âmbito remoto, a auscultação pública estende-se a todos os cidadãos nacionais, residentes dentro e fora do País, através do preenchimento e submissão de um formulário disponível em plataforma online acessível pelo endereço www.dpa.gov.ao.

A auscultação aos cidadãos tem incidência sobre a definição do número de novas províncias resultantes da alteração da divisão político-administrativa, a repartição dos municípios, o estabelecimento dos marcos fronteiriços entre as províncias, a designação das províncias, bem como a definição das capitais provinciais.