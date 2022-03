Numa carta dirigida ao ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Marcy Lopes, as nove organizações (Friends of Angola, Omunga, Associação Justiça Paz e Democracia, SOS Habitat, Projecto Agir, Plataforma de Reflexão ANGOLA - Associação Cívica "Angolreflex", Angola - Voto na Diáspora - A.V.D., União da Diáspora Angolana - U.D.A e Rede de Activistas de Benguela) e 15 membros da sociedade civil pedem a prorrogação do prazo por mais 30 dias.

"Contradizendo os relatos públicos feitos por membros do executivo angolano que nos informam que tudo está a decorrer como previsto, recebemos queixas e observámos enchentes de cidadãos nos Balcões Únicos de Atendimento Público (BUAP), sobretudo em Luanda, motivadas por insuficiências técnicas e de funcionamento dos BUAP", salienta-se na carta.

Os abaixo-assinados apontam a "insatisfação exposta em Angola e na diáspora", em particular os angolanos residentes em Espanha, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega, Islândia, Estónia, Letónia, Lituânia e nos EUA, pedindo ao ministro que considere as enchentes nos BUAP, resultantes de insuficiências desses serviços de administração eleitoral os tornam incapazes de satisfazer a procura crescente dos eleitores.

"As eleitoras e eleitores apenas pretendem registar-se para exercerem o direito - constitucional - de voto. Pretendem contribuir dessa forma, legítima, legal e ordeira, para a democratização de Angola, ao invés de pela indesejável acção turbulenta nas ruas, que sempre poderá ser provocada, também, pelas insuficiências da administração eleitoral, com efeitos perversos, que vicie o resultado do processo de escolha das e dos seus representantes pelo povo", lê-se no documento.

As organizações sublinham que "ninguém pode ser prejudicado de qualquer direito por insuficiência técnica ou administrativa da administração pública" e lembram que é obrigação do executivo "dotar a administração eleitoral com a capacidade bastante para a realização de um processo eleitoral inclusivo, transparente, livre e justo em conformidade com a Declaração da União Africana relativa aos princípios que regem as eleições democráticas em África".

Destacam ainda que as enchentes nos BUAP são "um indicador bastante de que é de consciência nacional de haver interesse dos cidadãos em exercer o seu dever e direito de votar os seus futuros representantes na Assembleia Nacional e o Presidente da República".

O registo eleitoral oficioso é o recenseamento de cidadãos angolanos maiores, legalmente habilitados para integrarem os cadernos eleitorais e poderem votar nas eleições gerais previstas para agosto de 2022.

Tendo o registo eleitoral um carácter oficioso, os cidadãos devem deslocar-se a um dos 596 BUAP criados para o efeito, até 31 de março de 2022, para actualizarem o seu local de residência e indicarem onde pretendem votar.

Quem votou em 2017 e não mudou de residência não precisa de actualizar o registo.

Além das ONG, são subscritores do documento Florindo Chivucute, Domingos da Cruz, Luiz Araújo, Rafael Morais, Fernando Sakuayela Gomes, Hitler Samussuku, Gisela Silva, Manuel Luís Dias dos Santos, Luzia Moniz, Dilia Fraguito Samarth, Laura Macedo, Branca Neto, Ivone Saliboko, Armando Damião Satilo, Albano Nauia.