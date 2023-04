A elaboração do projecto de requalificação da vila que viu nascer o primeiro Presidente angolano vai custar 115,2 milhões de kwanzas, o que equivale, em números redondos a 228 mil dólares, que serão acrescidos de 14% do Imposto sobre o Valor Acrescentado.

Segundo o documento assinado pelo Chefe de Estado, é conveniente a adopção de um procedimento de contratação pública célere, desconcentrado e que permita a tomada de decisões administrativas cabíveis de acordo com as condições constantes da proposta comercial para a realização deste estudo;

Será o director do Gabinete de Obras Especiais GOE a aprovar as peças do procedimento, bem como a verificar a validade e legalidade de todos os actos praticados no âmbito do procedimento, incluindo a assinatura do contrato.

Já ao Ministério das Finanças cabe assegurar os recursos financeiros necessários à implementação do contrato.