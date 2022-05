Novos hospitais gerais de Malanje, Catumbela e Lunda-Norte vão ser construídos com recurso a empréstimo do Chartered Bank

O Governo voltou a recorrer a empréstimos junto da instituição financeira inglesa Standard Chartered Bank, com cobertura da Agência de Crédito à Exportação Francesa. Desta vez é para assegurar a construção dos hospitais gerais de Malanje, Catumbela e Lunda-Norte. São, no total, 171,9 milhões de euros de dívida que se juntam a 57,3 milhões contratados na segunda-feira, 25, para a construção do Hospital Geral do Bailundo, e 500 milhões de dólares norte-americanos para apoio à tesouraria, empréstimo contraído na quinta-feira, 28, junto do International Bank for Reconstruction and Development (IRBD), ao abrigo do Projecto de Estabilização Macroeconómica e Financiamento de Políticas de Desenvolvimento Inclusivo e Diversificação da Economia.