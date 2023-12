Antes do face-to-face entre Joe Biden e João Lourenço, em Washington, o embaixador dos Estados Unidos em Angola revelou, em exclusivo ao Novo Jornal, a sua expectativa em relação ao encontro que suscita várias conjecturas. Tulinabo S. Mushingi, que defende uma governação voltada para a satisfação das necessidades do povo, garantiu, por outro lado, o contínuo apoio ao programa de combate à corrupção no País e desdramatizou a ideia de que haja entre EUA e China uma alegada disputa pelo Corredor do Lobito.

É no seu consulado, como embaixador dos Estados Unidos em Angola, que João Lourenço, Presidente de Angola, é recebido oficialmente por um Presidente norte-americano. O que significa esta audiência no contexto da geopolítica mundial, africana em particular, e das relações entre Angola e os Estados Unidos?

Esta visita é uma demonstração significativa de que a parceria entre os Estados Unidos e Angola cresceu significativamente nos últimos 30 anos, reflectindo o reconhecimento dos nossos líderes de que, juntos, podemos obter resultados positivos para os nossos povos. Os Estados Unidos estão empenhados em trabalhar em conjunto para criar mais oportunidades, para melhorar a vida dos cidadãos de ambos os países. Durante o encontro, esperamos que os Presidentes discutam o crescimento do investimento dos EUA em Angola, o aumento do comércio bilateral e o reforço da cooperação nas iniciativas da Parceria para as Infraestruturas e Investimentos Globais (PGI), nos domínios do clima, da energia e das infra-estruturas transformacionais, como o Corredor do Lobito. A visita servirá, também, para reforçar a liderança de Angola em iniciativas fundamentais de paz e segurança a nível regional e mundial. Após o meu regresso, aguardo com expetactiva a oportunidade de discutir mais pormenorizadamente os resultados da reunião.

Os Estados Unidos são tidos como o modelo mundial sobre democracia e liberdade de imprensa. Como avalia a liberdade de imprensa no País?

Sobre a democracia é só para dizer que a democracia é um processo. Nós, por exemplo, nos Estados Unidos temos uma democracia que está velha, de mais ou menos 247 anos, e continuamos a trabalhar para a melhoria desta democracia. A liberdade de imprensa é muito importante para nós. Nos Estados Unidos temos três ramos de governo: o Executivo, Legislactivo e Judiciário. Mas algumas pessoas pensam, que os media é o quarto ramo do governo, também. Portanto, uma imprensa livre e independente é bom para a democracia, qualquer democracia, tanto em Angola como nos Estados Unidos, porque uma imprensa livre pode dar informação, pode mostrar diferentes ângulos de qualquer assunto e assim, os cidadãos podem ter informações certas para poderem decidir, para poderem escolher e para poderem avaliar o trabalho deles. Todos nós precisamos de informação e a imprensa é o local onde podemos procurar esta informação. Se a imprensa for livre e independente, pode apresentar a todos, diferentes pontos de vista e assim a pessoa poderá decidir.

