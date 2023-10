O Novo Jornal errou ao publicar a notícia com o título "Huambo: Governo Provincial instaura processo disciplinar a 71 funcionários ausentes do local de trabalho há mais de um ano". O assunto diz respeito a Luanda, não ao Huambo, como o NJ escreveu no dia 20 de Outubro. Pelo erro, a redacção do Novo Jornal pede desculpas, quer aos visados, quer aos leitores.

A notícia correcta: O Governo Provincial de Luanda (GPL), através do seu gabinete de Recurso Humanos (RH), instaurou este mês um processo disciplinar a 71 funcionários que" estão ausentes do local de trabalho há mais de um ano", e informa desconhecer as razões das ausências, soube o Novo Jornal.

O GPL revela que dos 71 funcionários ausentes do serviço, 36 estão incontactáveis. E diz que está em curso um processo disciplinar, correndo os faltosos o risco de demissão da função pública.

Segundo uma nota publicada no Jornal de Angola, a comissão de instrução prorrogou o prazo para que os funcionários se apresentem este mês, em Luanda, na sede do GPL, para justificarem as acusações que fazem parte do processo disciplinar instaurado.

As funções e os cargos que supostamente estes funcionários ausentes desempenhavam não são referenciados no despacho do GPL, que assegura que os trabalhadores correm o risco de demissão, caso não se apresentem à comissão de instrução do processo.