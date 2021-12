A proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) para o exercício económico de 2022, avaliada em 18,7 biliões de kwanzas foi aprovada esta manhã com 153 votos a favor do MPLA, 53 votos contra da UNITA e da CASA-CE, e três abstenções do PRS.

Segundo a presidente da Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional, Ruth Mendes, a proposta de OGE2022 sofreu muitas alterações, com modificações orçamentais em quase todos os sectores, desde a educação à saúde, das obras públicas à energia e águas.

No sector da saúde, por exemplo, os deputados recomendaram o ingresso e a promoção de profissionais de saúde e das carreiras do regime geral para o preenchimento de vagas nas novas estruturas a serem criadas, no âmbito dos planos de Investimento Público (PIP) e Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM).

Recomendaram ainda ao Executivo o fomento na aquisição e distribuição de medicamentos para as doenças mais correntes, nomeadamente as diarreicas, bem como na compra das vacinas de rotina, sejam aperfeiçoadas

Os deputados querem também ver reforçadas as verbas atribuídas ao projecto sobre doenças crónicas não transmissíveis, dado o aumento da sua incidência no país.

Recomendaram igualmente que ao projecto "Nascer Livre para Brilhar", da primeira-dama, sejam retirados 3.000 milhões de kwanzas para alocar aos programas de combate à malária e de combate à tuberculose.

As comissões de trabalho aconselharam o Executivo no sentido de ser incrementada a verba para o ensino pré-escolar em, pelo menos, cinco porcento, tal como sugeriram que seja atribuído um subsídio de isolamento aos professores colocados nas zonas rurais.

No âmbito da implementação da medida de redução da taxa do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) de 14% para 7% para um conjunto de bens essenciais de amplo consumo, os deputados consideram que deve ser acautelado na Lei do OGE 2022, no início do ano, um período experimental de três meses, isenta de qualquer tipo de penalização tributária sobre os contribuintes.

Os legisladores consideram também necessária a implementação de acções concretas para estimular o crescimento do comércio rural das micro, pequenas e médias empresas e alargar os benefícios fiscais de redução do IVA aos demais produtos de consumo, tendo em conta a baixa dos preços dos produtos da cesta básica.

Os deputados querem também ver reforçadas as verbas da Unidade Orçamental do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social em 9,4 mil milhões de kwanzas para executar as acções que visam promover o empreendedorismo e o aumento da empregabilidade do sector privado da economia real.

Recomendaram, também, a adopção de mecanismos de fiscalização para melhor acompanhar a recepção das contribuições da segurança social deduzidas dos salários dos funcionários.

As comissões de trabalho recomendaram o reforço da verba destinada à ERCA - Entidade Reguladora da Comunicação Social e à Comissão da Carteira e Ética dos Jornalistas.

Querem também que as verbas atribuídas à Assembleia Nacional para garantir a execução de acções inscritas para o início da próxima Legislatura 2022-2027 sejam revistas.

OGE2022 tem como preço de referência do petróleo 59 dólares por barril

O documento que define as linhas mestras para o ano económico de 2022 deu entrada na Assembleia Nacional no dia 29 de Outubro e perspectiva um preço de referência do petróleo de 59 dólares norte-americanos por barril, um preço considerado "conservador" pelo próprio Governo, para "garantir a estabilidade na programação macro-fiscal do país", e "considerando que os níveis de incerteza característicos do sector petrolífero deverão permanecer".

Segundo o relatório de fundamentação do documento elaborado pelo MINFIN, o sector social teve um crescimento em termos de despesa de 24,7, comparativamente ao de 2021, sendo que a educação teve também um crescimento de 24,7 por cento, estando com um peso de 13,1 por cento na despesa fiscal primária.

O sector económico tem um peso de 14,5 por cento sobre a despesa fiscal primária e de 7,3 por cento sobre a despesa total, ao passo que a defesa e ordem pública é estimada em 15,1 por cento sobre a despesa fiscal primária e 7,6 por cento sobre a despesa total.

A saúde representa 9,4 por cento sobre a despesa fiscal primária, enquanto a protecção social apresenta 6,8 por cento no orçamento sobre a despesa fiscal primária.

O Executivo prevê um crescimento económico do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022 no valor de 2,4 por cento, com uma maior contribuição a partir do sector não petrolífero (3,1 por cento).