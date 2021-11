A proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) para o próximo ano vai à Assembleia Nacional para validação dos deputados esta terça-feira, 09 de Novembro, e sem surpresas, será aprovada, na generalidade, pela maioria parlamentar do MPLA, com ou sem os votos contra ou a abstenção da oposição. O documento, que segue depois para as comissões da especialidade, é o último desta legislatura, em que João Lourenço, Presidente da República e chefe do Governo, prometeu uma forte aposta na Educação e na Saúde. O Novo Jornal antecipa qual o valor planeado para cada um destes ministérios e em que programas está previsto ser aplicado.

A versão preliminar do OGE2022, avaliada em cerca de 18,7 biliões de kwanzas, o que representa um aumento de 26,8% relativamente ao do ano que está a terminar, prevê, para o Ministério da Saúde, uma despesa de 305,8 mil milhões de kwanzas, mais cerca de 100 mil milhões do que o OGE corrente, mas, contas feitas, quase metade desse bolo, 40,5 mil milhões (66,5 milhões de dólares norte-americanos), é absorvida pela Comissão Multissectorial para Prevenção e Combate à Covid-2019.

Dos restantes 59,5 mil milhões de kwanzas, 4,2 mil milhões são também considerados encargos do Ministério da Saúde com a prevenção e combate à Covid-19, e 20,7 mil milhões vão ser aplicados em "Encargos com Bens e Serviços/Atrasados". Sobram, portanto, 34,6 mil milhões kz deste incremento de 100 mil milhões neste ministério.

Por outro lado, verifica-se uma redução substancial no programa "Melhoria da Saúde Materno-Infantil e Nutrição", que sofre um corte de 9,7 mil milhões, e também no "Projecto de Combate à Malária, que de um ano para o outro perde mais de mil milhões, como aliás já avançou a edição semanal do Novo Jornal (ler aqui).

Há notícias positivas: o programa "Melhoria da Assistência Médica e Medicamentosa" é incrementado com 32 mil milhões kz.

Na consulta feita pelo Online do Novo Jornal ao documento que vai esta terça-feira ao Parlamento foi ainda possível verificar que a Comissão Multissectorial para Prevenção e Combate à Covid 2019 recebe, por junto, nesta proposta de OGE, para além dos 44,7 mil milhões (40,5+4,2) previstos na despesa do Ministério da Saúde, mais 7 mil milhões de kwanzas (11,5 milhões de dólares) distribuídos por vários Governos Provinciais para o programa 'Combate às Grandes Endemias pela Abordagem das Determinantes da Saude" (1,7 mil milhões de kwanzas), e 5,3 mil milhões kz que o Governo considera "Encargos Gerais do Estado".

São, ao todo, 56, 2 mil milhões de kwanzas inscritos nesta proposta preliminar para a Comissão pelo Governo para a Comissão Multissectorial para Prevenção e Combate à Covid 2019, ou seja, 92,3 milhões de dólares.

O dinheiro para a Educação

O Ministério da Educação, segundo as previsões do Governo, vai ter, em 2022, uma despesa de 101,1 mil milhões de kwanzas, contra os 95,8 mil milhões kz inscritos no OGE corrente, ou seja um aumento de 5,3 mil milhões.

O que salta à vista analisando a proposta de OGE2022 por órgão são os cortes nas verbas destinadas ao ensino pré-escolar e ao ensino profissional. De um ano para o outro, o pré-escolar passa de 778,4 milhões de kwanzas para 194,3 milhões kz. Já o ensino profissional, que no OGE2021 tinha inscritos 12 mil milhões kz, na proposta para o exercício económico de 2022 sofre um corte de quase 10 mil milhões, passando a ser prevista uma despesa de apenas 2,9 mil milhões.

O ensino primário, por outro lado, tem um ligeiro crescimento: Passa para os 55,3 mil milhões kz contra os 46,1 mil milhões do OGE que está em uso, tal como o ensino secundário, que é contemplado neste OGE com 17,3 mil milhões em vez dos 13 mil milhões do OGE de 2021.

Ainda na Educação, o Governo prevê, para o Ministério Do Ensino Superior, Ciência, Tec. E Inovação 141,4 mil milhões de kwanzas, quando no documento de 2021 lhe destinou 7,7 mil milhões, o que reforça a ideia de que a aposta do Executivo continua a ser no fim do caminho dos estudantes ao invés de os apoiar nos seus primeiros passos, reforçando o ensino pré-escolar e o ensino primário, como várias associações da sociedade civil têm vindo a defender.

OGE2022 tem como preço de referência do petróleo 59 dólares por barril

O documento que define as linhas mestras para o ano económico de 2022 deu entrada na Assembleia Nacional no dia 29 de Outubro e perspectiva um preço de referência do petróleo de 59 dólares norte-americanos por barril, um preço considerado "conservador" pelo próprio Governo, para "garantir a estabilidade na programação macro-fiscal do país", e "considerando que os níveis de incerteza característicos do sector petrolífero deverão permanecer".

Segundo o relatório de fundamentação do documento elaborado pelo MINFIN, o sector social teve um crescimento em termos de despesa de 24,7, comparativamente ao de 2021, sendo que a educação teve também um crescimento de 24,7 por cento, estando com um peso de 13,1 por cento na despesa fiscal primária.

O sector económico tem um peso de 14,5 por cento sobre a despesa fiscal primária e de 7,3 por cento sobre a despesa total, ao passo que a defesa e ordem pública é estimada em 15,1 por cento sobre a despesa fiscal primária e 7,6 por cento sobre a despesa total.

A saúde representa 9,4 por cento sobre a despesa fiscal primária, enquanto a protecção social apresenta 6,8 por cento no orçamento sobre a despesa fiscal primária.

O Executivo prevê um crescimento económico do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022 no valor de 2,4 por cento, com uma maior contribuição a partir do sector não petrolífero (3,1 por cento).