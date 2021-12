A proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) que define as linhas mestras para o ano económico de 2022 vai a votação final e global no próximo dia 14. Mas o documento que está agora na mesa das comissões de trabalho especializadas do parlamento, faltando aprovar o relatório parecer conjunto na especialidade antes do seu regresso ao plenário, está muito longe das metas traçadas pelo próprio Executivo e ainda mais distante dos compromissos assumidos internacionalmente.

A informação de que a proposta de OGE2022 sobe ao parlamento no dia 14 foi avançada por Manuel Dembo, deputado e segundo secretário de mesa da Assembleia Nacional, no final da conferência dos presidentes dos grupos parlamentares.

O presidente do grupo parlamentar do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, partido no poder), Virgílio de Fontes Pereira, considera que o OGE 2022 possa minimizar as dificuldades sociais do país.

"Devemos manter, nós, grupo parlamentar do MPLA, a esperança que possamos aprovar um orçamento, que não sendo o ideal, deve ser aquele que mais possa se aproximar de um instrumento que ajude a minimizar as dificuldades que os cidadãos passam neste momento", afirmou o deputado.

A UNITA, maior partido de oposição, não concorda. Diz ter "muitas reservas em relação à forma como foi concebida", e, segundo o deputado Maurílio Luiele, " não garante a reversão da tendência recessiva da economia angolana".

"Fizeram-se algumas propostas para acudir à esfera social. Vamos ver qual será o formato final do orçamento para determinarmos a nossa posição", afirmou.

Já Benedito Daniel, do Partido de Renovação Social (PRS), disse que o seu partido aguarda que sejam feitos os "devidos remanejamentos" à proposta e só depois exprimirá o seu sentido de voto.

Quais as propostas do documento na posse das comissões de trabalho especializadas

A proposta de OGE para o próximo ano é a última desta legislatura, mandato em que estava prevista uma forte aposta na Educação e na Saúde. O Novo Jornal recorda alguns dados do documento, nomeadamente qual o valor planeado para os ministérios geridos por Sílvia Lutucuta, Luísa Grilo e Maria do Rosário Bragança Sambo, e, sobretudo, em que programas está previsto ser aplicado esse dinheiro. E lembra-lhe também qual a verba que o Governo destinou, por exemplo, para a Comissão Nacional Eleitoral preparar as eleições legislativas.

A versão preliminar do OGE2022, avaliada em cerca de 18,7 biliões de kwanzas - o que representa um aumento de 26,8% relativamente ao do ano que está a terminar - prevê, para o Ministério da Saúde, uma despesa de 305,8 mil milhões de kwanzas, mais cerca de 100 mil milhões do que o OGE corrente, mas, contas feitas, para onde vão esses 100 mil milhões de kwanzas?

Quase metade desse bolo, ou seja, 40,5 mil milhões (66,5 milhões de dólares norte-americanos), é absorvida pela Comissão Multissectorial para Prevenção e Combate à Covid-2019.

Dos restantes 59,5 mil milhões de kwanzas, 4,2 mil milhões são também considerados encargos do Ministério da Saúde com a prevenção e combate à Covid-19, e 20,7 mil milhões vão ser aplicados em "Encargos com Bens e Serviços/Atrasados".

Desse incremento de 100 mil milhões projectado no OGE2022 sobram 34,6 mil milhões kz, que serão aplicados em programas como a "Melhoria da Assistência Médica e Medicamentosa", que é incrementado com 32 mil milhões kz.

Mas analisando o documento, verifica-se, por exemplo, uma redução substancial no programa "Melhoria da Saúde Materno-Infantil e Nutrição", que sofre um corte de 9,7 mil milhões, e também no "Projecto de Combate à Malária, que de um ano para o outro perde mais de mil milhões.

Na consulta feita ao documento pelo Novo Jornal foi ainda possível verificar que a Comissão Multissectorial para Prevenção e Combate à Covid-2019 recebe, por junto, nesta proposta de OGE, para além dos 44,7 mil milhões (40,5+4,2) previstos na despesa do Ministério da Saúde, mais 7 mil milhões de kwanzas (11,5 milhões de dólares) distribuídos por vários Governos Provinciais.

Ou seja, a verba para o programa 'Combate às Grandes Endemias pela Abordagem das Determinantes da Saúde" (1,7 mil milhões de kwanzas) é toda absorvida pela Comissão Multissectorial para Prevenção e Combate à Covid-2019, que ainda vai buscar 5,3 mil milhões kz que o Governo considera "Encargos Gerais do Estado".

São, ao todo, 56, 2 mil milhões de kwanzas inscritos nesta proposta preliminar para a Comissão Multissectorial para Prevenção e Combate à Covid 2019. Contas em dólares: 92,3 milhões.

Educação: Governo continua a apostar no ensino superior e a "esquecer" o básico e o profissional

O Ministério da Educação, segundo as previsões do Governo, vai ter, em 2022, uma despesa de 101,1 mil milhões de kwanzas, contra os 95,8 mil milhões kz inscritos no OGE corrente, ou seja, um aumento de 5,3 mil milhões.

O que salta à vista analisando a proposta de OGE2022 por órgão são os cortes nas verbas destinadas ao ensino pré-escolar e ao ensino profissional. De um ano para o outro, o pré-escolar passa de 778,4 milhões de kwanzas para 194,3 milhões kz. Já o ensino profissional, que no OGE2021 tinha inscritos 12 mil milhões kz, na proposta para o exercício económico de 2022 sofre um corte de quase 10 mil milhões, passando a ser prevista uma despesa de apenas 2,9 mil milhões.

O ensino primário, por outro lado, tem um ligeiro crescimento: Passa para os 55,3 mil milhões kz contra os 46,1 mil milhões do OGE que está em uso, tal como o ensino secundário, que é contemplado neste OGE com 17,3 mil milhões em vez dos 13 mil milhões do OGE de 2021.

Ainda na Educação, o Governo prevê, para o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação 141,4 mil milhões de kwanzas, quando no documento de 2021 lhe destinou 7,7 mil milhões, o que reforça a ideia de que a aposta do Executivo continua a ser no fim do caminho dos estudantes ao invés de os apoiar nos seus primeiros passos, reforçando o ensino pré-escolar e o ensino primário, como várias associações da sociedade civil têm vindo a defender.

OGE2022 aposta forte na Presidência

Se falamos de incremento de verbas inscritas, não podemos deixar de olhar para a Presidência da República, que vai ter uma dotação de 44,7 mil milhões de kwanzas (74,3 milhões USD), de acordo com a proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE 2022), enquanto que, em 2021, este órgão recebeu cerca de 31,3 mil milhões.

São mais 13,4 mil milhões de kwanzas (21 milhões USD) em relação ao OGE de 2021 para a Presidência da República, que prevê gastar quase 1,9 mil milhões no projecto 'Estudo e Construção de Infraestruturas para Acomodação do Património', uma ambição que vem já do OGE anterior e que começou por se chamar 'Estudo e Construção da Biblioteca da Presidência da República' gerando de tal modo polémica que a versão disponibilizada no site do Ministério das Finanças sofreu alterações, tendo esta rubrica "desaparecido", e passando os quase 3,2 mil milhões kwanzas a ser atribuídos à rubrica 'Estudo e Construção de Infraestruturas para Acomodação do Património da Presidência', que volta a constar do OGE, mas por metade do valor inscrito o documento anterior.

Mas, se esta rubrica sofre um corte de 50 por cento, é para surgir uma outra, denominada 'Reabilitação do Edifício dos Serviços Gerais', que custará pouco mais de 1,8 mil milhões kz. É caso para perguntar se o valor inicial (3,2 mil milhões kz) terá sido fragmentado.

Por outro lado, este documento "retira" 60 milhões de kwanzas à rubrica 'Encargos com Presidentes e vice-Presidentes cessantes', que passou de 135 milhões em 2021 para 75 milhões em 2022.

O documento que define as linhas mestras para o ano económico de 2022 perspectiva um preço de referência do petróleo de 59 dólares norte-americanos por barril, um preço considerado "conservador" pelo Ministério das Finanças (MinFin), para "garantir a estabilidade na programação macro-fiscal do País", e "considerando que os níveis de incerteza característicos do sector petrolífero deverão permanecer".

E por falar no ministério liderado por Vera Daves, que na proposta preliminar do Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2022 é contemplado com 149,5 mil milhões de kwanzas (247 milhões USD), é de referir que este órgão prevê gastar 4,5 mil milhões kz na construção e apetrechamento da sua "nova casa", exactamente o mesmo valor orçado para a conclusão de um parque de estacionamento em 2021.

O documento tem inscrita, na dotação orçamental por órgão, uma rubrica denominada "Construção e apetrechamento do novo edifício Ministério Das Finanças" por 4,5 mil milhões de kwanzas, que em dólares equivalem a 7,6 milhões.

Ora, em Abril de 2021, o Ministério das Finanças lançou um concurso no Portal das Compras Públicas para a conclusão do parque de estacionamento da sede do ministério, em Luanda, como avançou, na altura, o Novo Jornal na sua edição online.

Na descrição do procedimento de contratação pública lia-se que o objecto do concurso era a aquisição de serviços de empreitada de obras públicas para conclusão da construção do parque de estacionamento do edifício sede do Ministério das Finanças.

O valor estimado era de 5 mil milhões de kwanzas (que à data valiam 7,8 milhões de dólares norte-americanos), e a notícia criou controvérsia.

A não ser que se trate de uma gralha técnica, das duas, uma: ou o ministério gerido por Vera Daves vai construir uma nova "casa", ou a rubrica agora inscrita se destina à conclusão do tal parque de estacionamento.

2022 é ano de eleições e a CNE recebe 450 milhões USD para as preparar

Para terminar, e porque em 2022 os angolanos escolhem quem vai liderar os destinos do País por mais quatro anos, o Novo Jornal "espreitou" os valores que o Governo atribui, pelo menos no papel, à Comissão Nacional Eleitoral.

O órgão liderado por Manuel Pereira da Silva "Manico" vai receber, de acordo com a versão preliminar da proposta do Orçamento Geral do Estado para 2022, uma dotação de 270,8 mil milhões de kwanzas (450 milhões USD) para a preparação e a realização de eleições.

Este OGE, segundo o relatório de fundamentação elaborado pelo MINFIN, prevê um crescimento económico do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022 no valor de 2,4 por cento, com uma maior contribuição a partir do sector não petrolífero (3,1 por cento).

O sector económico tem um peso de 14,5 por cento sobre a despesa fiscal primária e de 7,3 por cento sobre a despesa total, ao passo que a defesa e ordem pública é estimada em 15,1 por cento sobre a despesa fiscal primária e 7,6 por cento sobre a despesa total.

Este OGE prevê, ainda de acordo o relatório do MINFIN, um crescimento do sector social em termos de despesa de 24,7, comparativamente ao de 2021.

Segundo o mesmo relatório, a educação teve também um crescimento de 24,7 por cento, estando com um peso de 13,1 por cento na despesa fiscal primária.

A saúde representa 9,4 por cento sobre a despesa fiscal primária, enquanto a protecção social apresenta 6,8 por cento no orçamento sobre a despesa fiscal primária.

Mas, como alertou o jornal económico deste grupo de comunicação social - o Expansão - no seu editorial de 5 de Novembro, "apesar do investimento estratégico em Saúde e Educação encher o discurso dos governantes, a verdade é que a prática é muito diferente".

Em 2021, segundo o mesmo semanário, que viu à lupa o documento e trazia uma análise acompanhada de gráficos que o comprovam, a previsão para a Educação era de 6,8% e em 2022 é de 6,6%, em 2021 a previsão para a Saúde era de 5,7% e em 2022 é de 4,9%, isto sem lhe acrescentarmos o peso da inflação, que no final do ano deverá estar nos 30%.

A proposta de OGE para 2022 fica assim muito longe das metas traçadas pelo próprio Executivo e ainda mais distante dos compromissos assumidos por Angola internacionalmente: Em 2000, em Dakar, ficou estipulado que os gastos com a Educação deviam ser da ordem dos 20% das despesas públicas totais. Em 2001, em Abuja, Nigéria, acordou-se que à Saúde deveria ser alocada uma fatia de 15%.