Um grupo de 15 jornalistas africanos de 11 países esteve durante uma semana na Ucrânia a convite das autoridades daquele país. O Novo Jornal foi convidado, e estivemos lá para honrar também o jornalismo angolano. Fomos para um país em guerra com as suas regras, perigos e limitações. Termos sido escolhidos e convidados enche-nos de orgulho e também nos atribui grandes responsabilidades. Angola esteve representada e não apenas o Novo Jornal, daí o convite e presença em plataformas distintas como a rádio, a televisão e a internet, para relatar cada momento, cada encontro e cada novidade. Daí ter respeitado e acolhido cada solicitação para falar em diferentes órgãos da presença angolana e de um momento que é de todos, um momento de presença e representação do jornalismo angolano, um momento em que o nosso jornalismo esteve na linha da frente.