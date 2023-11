Os deputados à Assembleia Nacional solicitaram esta quinta-feira, 23, que na verba atribuída ao Ministério do Interior no âmbito do Orçamento Geral do Estado 2024, seja disponibilizado 1% para a compra de fardamento dos efectivos.

O deputado do MPLA, Boavida Neto, lamentou que muitos efectivos da Polícia Nacional se apresentam "muito mal" nas unidades e no meio da sociedade.

"Muitos efectivos da Polícia Nacional recorrem ao mercado informal para comprar fardamento e botas. Apelamos que na verba atribuída ao Ministério do Interior seja disponibilizado 1% para a compra destes meios", recomendou o deputado durante a discussão na especialidade do OGE 2024.

O deputado lamentou igualmente a situação do Serviço Nacional Protecção Civil e Bombeiros, que também há mais de 10 não renova a sua frota, pelo que solicitou reforço dos meios.

Boavida Neto manifestou-se preocupado com o elevado índice de contrabando de combustível, que acontece diariamente ao longo das fronteiras nas províncias do Moxico, Lundas-Norte e Sul, Malanje, Uíge, Zaire e Cabinda, para a República Democrática do Congo.

"Os crimes de contrabando de combustível e a violação de fronteiras têm aumentado nos últimos dias, com maior incidência na fronteira com a RDC", disse o deputado, apelando ao Executivo para que implemente uma nova estratégia de combate ao contrabando de combustível, com o apoio do Governo da República Democrática do Congo (RDC).

O deputado da UNITA, Álvaro Chikuamanga Daniel, referiu que em várias instituições da Polícia Nacional são encontras folhas de salários com efectivos fantasma que recebem ordenados ilegalmente.

"O Mistério do Interior deve estar apostado na extinção dos "pensionistas fantasmas" que usufruem de salários e outras regalias daquela instituição. É preciso acabar com estas situações", referiu.

Disse ainda que a situação da Caixa de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas (FAA) continua a ser preocupante, por causa das irregularidades que se registam na passagem dos militares à reforma e na atribuição de pensões aos já reformados.

"Os gestores de pessoal devem encarar com realismo a situação, desenvolvendo estudos concretos que permitam detectar insuficiências e combater as irregularidades existentes", sugeriu.

Em reacção às questões colocadas pelos deputados, o ministro do Interior, Eugénio Laborinho, esclareceu que a situação de uniforme dos efectivos da Polícia Nacional já está a ser resolvido, porque nos últimos tempos, de seis em seis meses, é adquirida nova farda e botas.

"A situação financeira que o País vem atravessando está na origem destes problemas todos. Mas vamos ultrapassar paulatinamente este problema", respondeu, justificando que quanto à situação de contrabando de combustíveis, o Executivo está a tomar medidas sérias para conter essa prática.

A proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2024 estima receitas e despesas em 24,7 biliões de kwanzas.

Na proposta que irá a votação final global, por força de Lei, até ao dia 15 de Dezembro, o Executivo espera que a economia cresça 2,84% em 2024, estimando uma taxa de inflação de 16,6% até ao final de próximo ano.

As projecções económicas para o próximo ano foram preparadas com base no preço médio do barril do petróleo de 65 dólares e uma produção petrolífera média diária de 1 milhão e 600 mil barris de petróleo.

O aumento salarial da função pública em 5%, e o enfoque para a melhoria do ambiente de negócios em 2024, foram também anunciadas pelo Executivo como algumas das grandes novidades da proposta.

O pacote de políticas e estímulos do Executivo prevê a alocação de cerca de 500 mil milhões de kwanzas em recursos para a capitalização do BDA, do FACRA, do Fundo do Capital de Risco, do Fundo de Garantia de Crédito e para emissões de garantias soberanas a favor de projectos de interesse nacional.

Prevê, igualmente, despesas com juros da dívida que representa cerca de 4,56 biliões de Kwanzas e uma despesa primária avaliada em 10,02 biliões de Kwanzas.

A distribuição funcional, no que diz respeito à dívida (despesa financeira), é de 20 por cento da despesa total para o sector social e 40,2 por cento de despesa fiscal.

A despesa social, apesar do crescimento da despesa financeira, foi protegida para se evitar ao máximo com previsão de aumento de um por cento comparativamente ao OGE de 2023, apesar da fatia do OGE destinado a despesa financeira ter aumentado, invoca o Governo.

Como riscos, o Executivo apontou o ambiente geo-político, que pode alterar o preço das matérias-primas, alterando o preço do petróleo que terá um impacto sob a perspectiva de execução do OGE, assim como a volatilidade cambial.