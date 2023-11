Semanário Novo Jornal

OGE2024: Governo corta na malária e dá seis mil milhões Kz para Covid-19

Um ano depois de receber o maior orçamento de sempre na era JLo (11 mil milhões de kwanzas no OGE 2023), o Projecto de Combate à Malária perde 5 mil milhões Kz e tem as verbas praticamente equiparadas à luta contra Covid-19. Assim decidiu o Executivo na proposta de Orçamento Geral do Estado para 2024, em que a malária deverá ter 6,217 mil milhões Kz e a Covid-19, 6,061 mil milhões, apesar de se tratar de doenças com uma abismal diferença no que toca à mortalidade.