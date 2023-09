MASFAMU e Governos Provinciais estão na "cauda" do leque de instituições escolhidas para beneficiar de verbas para a prestação de apoio social no OGE2023, de acordo com um relatório do UNICEF e da ADRA. Juntos, MAPTSS e órgãos de Defesa e Segurança encaixam 82% do bolo total. Estudiosos criticam, pois entendem que a Defesa não tem treinamento para prestar apoio de cariz social.

Passados cerca de sete meses após a sua aprovação pela Assembleia Nacional (AN), com 117 votos a favor, 80 contra e quatro abstenções, o Orçamento Geral do Estado (OGE2023) volta a ser assunto de discussão, desta vez por causa de um recente relatório-conjunto produzido pela Acção para o Desenvolvimento Rural de Angola (ADRA) e pelo UNICEF, que descreve, de forma minuciosa, o destino das verbas alocadas para o sector da protecção social.

De acordo com o documento a que o Novo Jornal teve acesso, em conformidade com o OGE saído da Assembleia Nacional a 16 de Janeiro do ano corrente, o Governo alocou, para a protecção social, um total de 689 mil milhões de kwanzas, valor distribuído a sete instituições públicas, propriamente cinco ministérios e dois outros órgãos.

