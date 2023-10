A Organização da Mulher Angolana (OMA) já elegeu oito secretárias provinciais, em cumprimento da deliberação do Bureau Político do Comité Central do MPLA, que proibiu os primeiros secretários provinciais da JMPLA e da OMA de acumularem estes cargos com os de deputado.

Segundo apurou o Novo Jornal, já foram eleitas as secretárias províncias de Cabinda, Cunene, Malanje, Moxico, Huila, Kaundo Kubango, Kuanza Norte e Huila.

No caso da OMA, neste mandato, 13 secretárias provinciais foram eleitas deputadas.

Refira-se que a terceira reunião ordinária do Bureau Político do Comité Central deliberou recentemente que os primeiros secretários provinciais da OMA e JMPLA que estão como deputados vão cessar o mandato, permanecendo apenas no Parlamento.

A OMA foi criada em 1962 em Leopoldville, actual República Democrática do Congo, por um grupo de mulheres angolanas, filiadas na associação filantrópica denominada Kudiangó. É uma organização feminina do MPLA, com objectivo de mobilizar, organizar e educar as mulheres para a realização dos ideais políticos do MPLA.

Goza de autonomia organizativa, administrativa e financeira e rege-se por estatutos próprios.